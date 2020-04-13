Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что РФ пошла на компромисс с Саудовской Аравией и снизила добычу нефти, сообщает РИА "Новости".

"Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков", – констатировала пресс-служба Белого дома.

Примечательно, что аналогичное послание из Вашингтона адресовали и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду, поблагодарив его за сотрудничество с Россией и другими странами в этом важном вопросе.

Как ранее писал amic.ru, обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость стала падать, обновив четырехлетний минимум.

Однако поздним вечером 12 апреля страны все-таки смогли прийти к соглашению о крупнейшем в истории снижении добычи. Оно составит 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.