Трамп поблагодарил Путина за снижение добычи нефти

Американский лидер Дональд Трамп выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за то, что РФ пошла на компромисс с Саудовской Аравией и снизила добычу нефти, сообщает РИА "Новости".
"Президент Трамп приветствовал обязательство России вернуть добычу нефти на уровень, соответствующий стабильности мировых энергетических и финансовых рынков", – констатировала пресс-служба Белого дома.
Примечательно, что аналогичное послание из Вашингтона адресовали и королю Саудовской Аравии Сальману бен Абдель Азизу Аль Сауду, поблагодарив его за сотрудничество с Россией и другими странами в этом важном вопросе.
Как ранее писал amic.ru, обвал рубля начался 6 марта после развала сделки ОПЕК+. Тогда Россия отказалась от предложения по снижению объемов добычи нефти. После этого ее стоимость стала падать, обновив четырехлетний минимум.
Однако поздним вечером 12 апреля страны все-таки смогли прийти к соглашению о крупнейшем в истории снижении добычи. Оно составит 9,7 млн баррелей в сутки в течение мая-июня.
Комментарии
А почему ключевое не привели: "Такая сделка, по мнению главы Белого дома, сохранит сотни тысяч рабочих мест в американском энергетическом секторе".
А что получила РФ от таких непоследовательных действий - вначале сорвали соглашение, опустили рубль, а теперича пошли на попятную - как такое может быть стране полезным?!
Или все затевалось для этой похвалы?
Это очередная многоходоВОвочка
Очень хитрО, и приаритетно!
А какой предатель Родины, мешает Русам внедрить дешёвые установки Омских учёных, бензин из мусора за 4 копейки? Сразу убьём одним выстрелом двух "зайцев".
хорошо так блефанули с саудитами, на 2,7 млн б/c...
13.04.2020 11:20
Дмитрий
Нет там никаких 4 копеек. Сама установка стоит не меньше 30 млн. Лет 10 только ее окупать, не считая запчасти обслуживание и прочее.
Всё уже без вас просчитали на афтершоке.
Что тут благодарить. Он приказал, Путин исполнил..
В начале марта предлагали снизить добычу на 0,3 млн баррелей. В итоге получили снижение на 2,4 млн баррелей
Результаты операции :
1.Потеряли половину экспортной выручки и 30 % добычи
2. Арабы после битвы имеют плюс добычи на 700 тысяч баррелей и прирост клиентов в Европе.
3. Остальные пирожки и торт получили Техасские Сланцевики.
Главным победителем в нефтяной войне стал Трамп. США являясь крупнейшим импортером нефти не собирается присоединяться к сделке и не пойдет ни на какие сокращения добычи. Мексика отказалась присоединяться к соглашению ОПЕК +
Гениальный план многоходовочника, нагнуть сланцевые компании США провалился с треском.
Это сделка развалится на следующий же день после начала выполнения обязательств. Путин подписался под тем, что невозможно выполнить.