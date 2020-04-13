Названо идеальное животное для тестирования вакцины от COVID-19

Идеальными животными для тестирования вакцины от COVID-19 оказались кошки. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на опрошенных биологов и вирусологов.

По мнению ученых, кошки больше остальных животных восприимчивы к COVID-19. Это подтверждается рядом работ из Китая – наличие антител к коронавирусу было подтверждено почти у 15% обследованных животных, что говорит об их высоком риске заболеть.

Заразиться домашние питомцы могли от человека – инфицированных кошек в основном находили у больных хозяев. При этом питомцы также могли подхватить вирус и от своих бездомных сородичей, которые поедали летучих мышей.

Кроме того, кошки имеют общие по строению с человеческими белки, через которые происходит заражение COVID-19. Это позволяет тестировать на питомцах вакцину от коронавируса, максимально приближаясь к условиям организма человека.

По словам биологов, этих животных часто используют в неврологических исследованиях из-за их сложной, но при этом устойчивой нервной системы. Отмечается, что кошки обойдутся намного дороже, чем мыши для исследований, а питомников с чистыми линиями таких животных крайне мало.

Как ранее сообщил amic.ru, в России были разработаны шесть вариантов вакцин от коронавируса. Сейчас они проходят испытание на животных в вирусологическом центре "Вектор", однако тогда ученые не уточняли, на ком именно они проводят тесты.