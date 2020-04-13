Генпрокуратура требует компенсировать стоимость питания ребенку-инвалиду из Барнаула

В прокуратуру обратилась жительница Барнаула, которая рассказала, что ее сын-инвалид обучается на дому, и имеет право на бесплатное двухразовое питание. Однако вопреки федеральному законодательству школа не обеспечила ребенку такую возможность.

Прокуроры провели проверку и выяснили, что причина нарушения – в отсутствии в региональном законодательстве механизма организации питания тех, кто проходит обучение на дому.

Прокурор Барнаула направил иск в суд, в котором потребовал признать незаконным бездействие школы, городских и краевых властей, а также организовать двухразовое питание и взыскать его стоимость за последние шесть лет.

Кроме того, в правительство Алтайского края внесли представление об устранении нарушений законодательства, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.