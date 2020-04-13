В Алтайском крае высадят более 1 миллиона деревьев

Этой весной холдинг "Алтайлес" высадит более 1 миллиона деревьев на площади 218 гектаров. В основном это будут сеянцы лиственницы и сосны, которые компания вырастила в собственных питомниках. Кроме того, холдинг приступил к охране ленточных боров от пожаров.

"Сотрудники холдинга начинают работы по созданию новых лесов в необходимых объемах. Несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, мы считаем своим долгом стоять на страже алтайских лесов. Важно учитывать, что комплекс противопожарных и лесовосстановительных мероприятий проводится исключительно за счет собственных средств компании", – рассказал Иван Ключников, генеральный директор холдинга "Алтайлес".

Официально пожароопасный сезон стартовал 10 апреля. Поэтому сотрудники компании "Алтайлес" приступили к профилактике возгораний.

На вооружении: 91 пожарно-наблюдательная вышка, 66 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, 292 пожарные машины, 145 тракторов, 10 бульдозеров, 1 тягач с тралом. В случае возникновения крупного лесного пожара компания сможет мобилизовать почти 4000 человек. Кстати, оснащение пожарной службы компании в несколько раз превышает установленные законом нормативы.

Это позволит оперативно реагировать на возгорания. 20 минут – это средняя скорость обнаружения и тушения лесных пожаров специалистами холдинга. Время – самый важный фактор, говорят специалисты компании, потому что сосновые леса алтайского края относятся к высокому классу горимости.

Для профилактики лесных пожаров сотрудники проводят контролируемые противопожарные выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов. Прокладывают противопожарные минерализованные полосы, освобождают лесные дороги для свободного проезда техники, ремонтируют мостовые переправы, вводят в эксплуатацию наблюдательные вышки, устанавливают информационные стенды с номерами телефонов.

Отметим, с 7 апреля в соответствии с постановлением губернатора Алтайского края предприятия холдинга "Алтайлес" вошли в перечень организаций, которые могут осуществлять свою деятельность в период до 30 апреля. На предприятиях организованы ежедневные медицинские осмотры, измерение температуры тела сотрудников, инструктажи по соблюдению правил профилактики коронавирусной инфекции, приобретены маски и средства для дезинфекции.