Свечи на улицах. В Барнаульской епархии объяснили, как пройдут пасхальные выходные

Из-за пандемии COVID-19 свечи на пасхальное богослужение 18 и 19 апреля можно будет купить и возжечь на прихрамовой территории. Об этом сообщает пресс-служба Барнаульской епархии.

Кроме того, на улице также пройдет освящение пасхальной еды, а если позволяет территория храма, то и богослужения будут озвучены на улице.

Трансляция пасхального богослужения пройдет на телеканале "Катунь 24". Комментировать происходящее в течение трех часов будут преподаватель Барнаульской духовной семинарии Степан Зайцев и ведущая телеканала Римма Минина.

Как ранее сообщал amic.ru, из-за пандемии COVID-19 церкви Барнаула опустели после призыва патриарха Кирилла временно отказаться от посещения храмов.