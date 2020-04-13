Стало известно, на сколько могут упасть доходы россиян в ближайшие три месяца

Институт исследований ВЭБ РФ составил прогноз о том, как повлияют на экономику страны и благосостояние ее граждан пандемия коронавируса, связанные с ней ограничительные меры и снижение цен на нефть, сообщает РБК.

Издание уточняет, что расчеты проводили до объявления о возобновлении сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении нефти, но они отчасти сохраняют актуальность, так как в качестве главной угрозы экономике называют COVID-19, а не стоимость нефти.

Согласно оценкам экспертов, самое тяжелое время для россиян – это апрель-июнь 2020 года. Из прогноза следует, что за эти три месяца реальные доходы могут упасть на 17,5%, а экономика страны в целом – на 18%. За этот же период безработица может подскочить до 10% от экономически активного населения.

Однако по итогам года цифры будут не такими большими. На конец 2020 года снижение ВВП составит около 3,8%, а безработица – приблизительно 7% (в 2019-м была 4,9%), ожидают экономисты.

Сильнее всего от пандемии коронавируса и ограничительных мер для его профилактики могут пострадать гостиничный бизнес и сфера общественного питания (-22,2%), культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%), оптовая и розничная торговля (-4,3%).

За спадом экономики последует рост. При оптимистичном сценарии в 2021 году ВВП России поднимется на 4-4,8%. Он будет осуществим, если российские власти примут исчерпывающие и масштабные антикризисные меры.

Если же их сильно растянут по времени, то восстановление экономики будет проходить значительно медленнее, прогнозируют эксперты института исследований ВЭБ РФ.