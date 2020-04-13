Стало известно, на сколько могут упасть доходы россиян в ближайшие три месяца

Институт исследований ВЭБ РФ составил прогноз о том, как повлияют на экономику страны и благосостояние ее граждан пандемия коронавируса, связанные с ней ограничительные меры и снижение цен на нефть, сообщает РБК.
Издание уточняет, что расчеты проводили до объявления о возобновлении сделки ОПЕК+ о рекордном сокращении нефти, но они отчасти сохраняют актуальность, так как в качестве главной угрозы экономике называют COVID-19, а не стоимость нефти.
Согласно оценкам экспертов, самое тяжелое время для россиян – это апрель-июнь 2020 года. Из прогноза следует, что за эти три месяца реальные доходы могут упасть на 17,5%, а экономика страны в целом – на 18%. За этот же период безработица может подскочить до 10% от экономически активного населения.
Однако по итогам года цифры будут не такими большими. На конец 2020 года снижение ВВП составит около 3,8%, а безработица – приблизительно 7% (в 2019-м была 4,9%), ожидают экономисты.
Сильнее всего от пандемии коронавируса и ограничительных мер для его профилактики могут пострадать гостиничный бизнес и сфера общественного питания (-22,2%), культура и спорт (-21,2%), транспорт (-10,6%), оптовая и розничная торговля (-4,3%).
За спадом экономики последует рост. При оптимистичном сценарии в 2021 году ВВП России поднимется на 4-4,8%. Он будет осуществим, если российские власти примут исчерпывающие и масштабные антикризисные меры.
Если же их сильно растянут по времени, то восстановление экономики будет проходить значительно медленнее, прогнозируют эксперты института исследований ВЭБ РФ.
Комментарии
Из прогноза следует, что за эти три месяца реальные доходы могут упасть на 17,5%
ага
перевод на 4-х дневку только дает падение доходов на 20%
а ежели уволили/сократили - то и на все 100%...
За спадом экономики последует рост. При оптимистичном сценарии в 2021 году ВВП России поднимется на 4-4,8%
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Ну и врать! Нефтяную соску урезали, а остальная экономика в разрухе. Последняя обезьяна и та понимает, что Акела промахнулся.
промахнулся / не промахнулся - главное обнулился ...
Самая богатая страна, а доходы населения падают.
За спадом экономики последует рост. При оптимистичном сценарии в 2021 году ВВП России поднимется на 4-4,8%. Он будет осуществим, если российские власти примут исчерпывающие и масштабные антикризисные меры.
интересно какие
может вслед за сбером еще и у самих себя втб выкупят...
У меня растут
У меня растут
А надо было в бюджет идти, а не в бизнес...
13.04.2020 11:55
- гость - У меня растут Рога у тебя растут, с чем и поздравляем!