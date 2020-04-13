Российский бизнес не получит компенсаций за пандемию коронавируса

Российским предпринимателям не стоит ждать компенсаций за простой производства в период пандемии COVID-19. Об этом сообщают "Известия".
Так, для получения страховых выплат необходимо наличие материального ущерба, как при пожаре или наводнении. Эксперты подчеркивают, что коронавирус подобных потерь бизнесу не приносит. Обычное страхование предусматривает возмещение только в этом случае.
В полисах российских предпринимателей, которые перестраховывают риски за рубежом, скоро может появиться пункт об исключении любых рисков, связанных с коронавирусом. Эту поправку недавно утвердил лондонский страховой рынок Lloyd's.
Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс при этом подчеркнул, что бизнес в России столкнулся с косвенными убытками в период пандемии в виде снижения продаж по ряду направлений. Показатель упадка по некоторым сферам превышает 50%.
Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали коллективное обращение к губернатору Виктору Томенко. Бизнесмены попросили главу региона отменить нерабочий месяц, ранее объявленный президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Томенко расширил список сфер, представителям которых можно трудиться в режиме самоизоляции.
Комментарии
ларчик просто открывается. блатной полицейский феодализм, ничего личного.
найди 10ть отличий от бананасовых республик.
одно есть: у них нет великодержавного имперского апломба
Интересно, зачем вы поменяли заголовок из "Известий".
Речь идет про страховые компании.
Обычное кидалово Родины, кто бы сомневался, режим ЧС не объявлен, форс- мажора нет.
Зато в списке системообразующих компаний, кто получит господдержку на фоне пандемии COVID-19 ООО ‚Кока-кола эйчбиси Евразия‘ООО ‚Марс‘, ООО ‚Нестле Россия,‘ООО «Ашан», ОАО «Глория джинс» и конечно нефтегазовая отрасль которая и так жировала
Господи, да в РФ эти действия даже назвать правильно не могут а уж о их воплощении и речи быть не может. Это не компенсации бизнесу, а помощь экономике собственной страны.
Российским предпринимателям не стоит ждать компенсаций за простой производства в период пандемии COVID-19
кто-б сомнемался...
"Вы знаете, по большому счёту лучше не уповать на каких-то сказочных персонажей. Помните, в советское время была песенка такая: «Никто нам не поможет – ни бог, ни царь и ни герой». Всё своей собственной рукой мы должны сделать" (с)