Российский бизнес не получит компенсаций за пандемию коронавируса

Российским предпринимателям не стоит ждать компенсаций за простой производства в период пандемии COVID-19. Об этом сообщают "Известия".

Так, для получения страховых выплат необходимо наличие материального ущерба, как при пожаре или наводнении. Эксперты подчеркивают, что коронавирус подобных потерь бизнесу не приносит. Обычное страхование предусматривает возмещение только в этом случае.

В полисах российских предпринимателей, которые перестраховывают риски за рубежом, скоро может появиться пункт об исключении любых рисков, связанных с коронавирусом. Эту поправку недавно утвердил лондонский страховой рынок Lloyd's.

Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс при этом подчеркнул, что бизнес в России столкнулся с косвенными убытками в период пандемии в виде снижения продаж по ряду направлений. Показатель упадка по некоторым сферам превышает 50%.

Как уже сообщал amic.ru, ранее алтайские предприниматели написали коллективное обращение к губернатору Виктору Томенко. Бизнесмены попросили главу региона отменить нерабочий месяц, ранее объявленный президентом Владимиром Путиным. В ответ на это Томенко расширил список сфер, представителям которых можно трудиться в режиме самоизоляции.