В ВОЗ объяснили, в чем вред использования масок

Использование медицинских масок может навредить тем, что некоторые люди с ними ощущают себя защищенными, и игнорируют остальные меры безопасности, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".
"Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете, – пояснила Вуйнович (цитата по РИА "Новости"). – Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение".
По ее словам, маска совсем не гарантирует защиту от заражения. Более того, достаточная физическая дистанция дает даже большую безопасность, подчеркнула Вуйнович.
Как ранее писал amic.ru, по оценке представителя Всемирной организации здравоохранения, власти России принимают масштабные меры против коронавируса, которые могут затормозить динамику заражения COVID-19.
Вуйнович выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.
Комментарии
О "вреде" масок.
"Нью-йоркские медсёстры потребовали, чтобы их обеспечили масками.
В пятницу возле клиники Sinai West прошла акция в память о погибшем медработнике.
«Не должно решаться, кто получает маску, а кто нет. Это бесчеловечно. Все медики, если мы важны, заслуживают маски, правильную защиту, чтобы быть в той среде, которая подвержена воздействию COVID-19», — сказала одна из медсестёр."
"Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете, – пояснила Вуйнович
ну по большому счету к маске еще надо очки и перчатки...
а в идеале желтый костюмчик )))
ВОЗ распространял ложную информацию о ненужности масок. Теперь под натиском фактов переобуваются в воздухе.
Маски обязательны в Китае. В Италии и Франции большие штрафы за выход из дома без маски. Трамп за неправильные рекомендации обещал прекратить финансировать ВОЗ,
В Италии и Франции большие штрафы за выход из дома без маски.
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Сначала они пренебрегали маскам. Но жизнь, вернее, смерть, заставила.
власти России принимают масштабные меры против коронавируса
В Алтайском крае меры не слишком масштабные, большинству разрешили ездить на работу