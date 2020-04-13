В ВОЗ объяснили, в чем вред использования масок

Использование медицинских масок может навредить тем, что некоторые люди с ними ощущают себя защищенными, и игнорируют остальные меры безопасности, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в программе "Воскресный вечер" на телеканале "Россия 1".

"Если носить только маску, а все другое бросить – не соблюдать дистанцию, не мыть руки, – вы точно заболеете, – пояснила Вуйнович (цитата по РИА "Новости"). – Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение".

По ее словам, маска совсем не гарантирует защиту от заражения. Более того, достаточная физическая дистанция дает даже большую безопасность, подчеркнула Вуйнович.

Как ранее писал amic.ru, по оценке представителя Всемирной организации здравоохранения, власти России принимают масштабные меры против коронавируса, которые могут затормозить динамику заражения COVID-19.

Вуйнович выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.