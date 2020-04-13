В России назвали самые криминальные регионы

В МВД России рассказали, в каких регионах в январе-феврале 2020 года произошло наибольшее количество преступлений.

Самым преступным регионом оказалась Москва. За отчетный период там зарегистрировали 23,9 тыс. преступлений. На втором месте расположилась Московская область – 12,1 тыс. нарушений закона. Также в самую криминальную пятерку вошли Краснодарский край (12 тыс.), Челябинская (10,2 тыс.) и Ростовская области (9,6 тыс.).

Наименьшее число преступлений зарегистрировали в Ненецком автономном округе – 124. В пятерку наиболее безопасных регионов также вошли Чукотка (126), Ингушетия (322), Магаданская область (472) и Республика Калмыкия (508), сообщает RT.

Всего за два месяца в России произошло 327,3 тыс. преступлений. Это на 4,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.