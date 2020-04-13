Таксист и права. На Алтае женщину осудят за попытку дать взятку

Жительница Горно-Алтайска отдала таксисту 13 тысяч рублей, чтобы тот сделал ей водительское удостоверение. Подробности сообщают "Новости Горного Алтая" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Республике Алтай.

Как выяснили следователи, в конце ноябре 2019 года 30-летняя жительница республиканской столицы познакомилась с таксистом, когда ехала домой после покупки шубы. Она пожаловалась водителю на отсутствие прав, на что мужчина предложил ей помочь. Таксист заявил, что у него есть "знакомые" в ГИБДД, которые смогут выдать удостоверение без сдачи экзаменов.

Женщина перевела водителю 13 тысяч рублей на банковскую карту. Однако тот оставил деньги себе, но женщина все равно окажется на скамье подсудимых. Ей грозит до восьми лет тюрьмы за покушение на дачу взятки.