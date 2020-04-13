Землетрясение произошло в 215 км от Барнаула

Подземный толчок зафиксировали в городе Ленинске-Кузнецком 13 апреля рано утром. Это приблизительно в 215 км от Барнаула по прямой.
По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, толчки произошли в 6:59 по барнаульскому времени возле двухэтажного жилого дома по улице Туснолобовой, 14а. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 2,4 магнитуды.
Как уточнили "Интерфаку" специалисты, землетрясение носит техногенный характер – оно связано с процессами добычи полезных ископаемых, для которой периодически проводят взрывные работы.
Комментарии
Давайте каждый техновзрыв выкладывать как новость про землетряс. Их там в день делают несколько штук.
Вы там уже совсем не дружите с головой?
Я живу рядом с железной дорогой - у меня каждый день землетрясение! Чем не новость!
Что с домом то ?