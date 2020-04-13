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Барнаульский гимнаст вылечился от коронавируса и приедет на Алтай

, ИА "Амител"
Сейчас Сергей Найдин ждет результаты третьего теста
Фото: пресс-служба оргкомитета ЮОИ

Фото: пресс-служба оргкомитета ЮОИ

Гимнаст Сергей Найдин, который в конце марта сдал тест на коронавирус и получил положительный результат, чувствует себя хорошо и готов к выписке. Об этом он заявил в интервью RT. Второй тест не выявил у барнаульского спортсмена наличия инфекции, и теперь атлет ждет результатов анализа третьей пробы.

Как уже сообщал amic.ru, Найдина госпитализировали 1 апреля прямо с базы в Новогорске. Положительный тест на COVID-19 также оказался у главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко. Уже 7 апреля Найдин сдал анализы второй раз, результат – отрицательный. Сейчас спортсмен ждет финальные анализы. При этом никаких симптомов болезни у барнаульца не было. 

"В конце марта мы вместе со сборной приехали в Новогорск. Там все сдали тест на коронавирус. У меня и у главного тренера он оказался положительным. Однако у Родионенко последующие два результата были отрицательными. Но и тогда меня абсолютно ничего не беспокоило. Честно говоря, испугаться даже не успел. Болезнь как болезнь. Тем более чувствовал себя идеально, даже температура не поднималась. Жена сначала вообще не поверила, когда узнала, что у меня коронавирус. Думала, это шутка, а потом расстроилась", – рассказал Найдин.

Как отмечает спортсмен, сразу после выписки он отправится домой на Алтай.

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

Комментарии

13.04.2020 13:02
Иsтина

А точно у него в организме не осталось вирусов? Не будут ли вылечившие источниками вирусов для непереболевших???

13.04.2020 13:05
ИстинЕ

Если собралась помирать, никто тебя не остановит

13.04.2020 13:26
CALIBR

9.04.2020 13:02
CALIBR
15 апреля (через шесть дней) будет ровно две недели карантина. Что-то мне сдаётся,что усилия Министра спорта увенчаются успехом в аккурат к этой дате.
Буду рад ошибиться.
++++++++++++++++
я был рад ошибиться,но действительность оказалась непредсказуемой , за исключением , пожалуй блефа .
"Сейчас министр спорта страны Олег Матыцин пытается сделать все, чтобы вытащить его из больницы, сообщает ТАСС со ссылкой на старшего тренера сборной страны по спортивной гимнастике Валентину Родионенко. "

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