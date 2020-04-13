Цифровые волонтеры "Политеха" помогают настраивать дистанционное обучение

Студенты АлтГТУ помогают учащимся и преподавателям осваивать режим дистанционного обучения. На факультете информационных технологий организован отряд цифровых волонтеров. По словам студента Александра Ушакова, они сопровождают вебинары, настраивают и обслуживают технику, помогают переводить учебный материал в цифровой формат.

"Вместе с одногруппником Евгением Разговоровым мы сделали несколько обучающих презентаций. Например, как правильно размещать информацию в социальных сетях, как создавать группы и конференции, как загружать лекции на видеохостинги. Эти материалы помогают преподавателям разобраться в современных системах", – рассказывает студент направления "Приборостроение" АлтГТУ Александр Ушаков.

Еще один способ поддержки студентов – тьюторство. За каждой академической группой закреплен наставник.

"Тьюторы организуют онлайн-конференции в социальных сетях и мессенджерах, помогая справляться с трудностями в дистанционном обучении", – говорит руководитель Центра тьюторов АлтГТУ Екатерина Мельник. – "И надо сказать, что острых вопросов не возникает, ребята вливаются в новый режим работы успешно".