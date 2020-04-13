Прибыльная схема. Бийчанка украла бытовую технику из съемной квартиры

31-летняя безработная бийчанка сняла квартиру на сутки и украла из нее всю бытовую технику. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю.

С заявлением в полицию обратилась 32-летняя жительница Бийска, сдающая квартиры посуточно. Она рассказала, что ей позвонила женщина и попросила сдать жилье на ночь. Арендодатель передала клиентке ключи от квартиры, взяла тысячу рублей за сутки и не стала заключать договор об аренде.

На следующий день номер телефона клиентки оказался недоступен. Хозяйка жилья поехала забирать ключи и обнаружила, что из квартиры пропали телевизор, микроволновая печь, утюг, полотенце и постельное белье. Общий ущерб превысил семь тысяч рублей.

Полиция быстро нашла подозреваемую. Женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело.