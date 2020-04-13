48 человек получили травмы в ДТП с пьяными водителями в Алтайском крае

С начала 2020 года в Алтайском крае произошло 29 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей в состоянии алкогольного опьянения, сообщили amic.ru в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
"Два человека погибли и 46 получили травмы, из них один несовершеннолетний, – уточнили в ведомстве. – В результате таких ДТП страдают не только сами водители, но и их пассажиры".
Несмотря на профилактику, внушительные штрафы и уголовную ответственность, водители транспортных средств продолжают садиться за руль в состоянии опьянения.
Так, 6 апреля в Краснощековском районе пьяный мужчина без прав сел за руль автомобиля "Шевроле Нива". Машина вылетела в кювет. В результате пострадали пассажиры машины: женщина 1979 года рождения и десятилетняя девочка. Их госпитализировали в больницу
Как напоминают в краевой ГИБДД, за нетрезвую езду водителям грозит лишение прав на срок до двух лет и штраф 30 тысяч рублей. За повторное нарушение полагается уже уголовная ответственность.
Комментарии
Ну потому что это не работает. Хоть расстреливайте на месте, как ездили пьяными за рулем так и будут ездить. Это не профилактика и не решение проблемы, а очковтирательство.
Есть программа Zero Vision повышения безопасности дорожного движения. Программа работает и реально помогает исправить ситуацию на дорогах. Пора бы уже господа чиновники заняться вам делом, а не ставить пугала на перекрестках городов в час пик повышая и без того высокую аварийность.
Надо пьяных определять врачём исключительно по клиническим признакам, а не по тупому показанию приборчика!
13.04.2020 14:14
месный
Сейчас тоже самое. Ты можешь не соглашаться с показаниями прибора, увезут в больничку, там проверят.