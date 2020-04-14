Как правильно ухаживать за кожей весной в режиме самоизоляции: советы косметолога

Удаленная работа в режиме самоизоляции, когда тебя никто не видит кроме домашних — совсем не повод расслабиться и перестать следить за внешностью. Совсем напротив: используйте это время на уход за собой — тот самый, на который у вас вечно не хватало времени, советует барнаульский врач-косметолог Екатерина Ярманова. Тем более наступила весна и нежную кожу просто необходимо подготовить к яркому солнцу. Специально для amic.ru косметолог дала несколько простых, но действенных советов, как помочь себе восстановиться после долгой зимы и сохранить красоту. А самое главное — не надо никуда бежать за дорогой косметикой. Все, что нужно, найдется у вас дома.

Тонизируем

Оставаясь дома вы вполне можете позволить себе обойтись без тяжелого макияжа и не использовать пудру или тональный крем: ваша кожа буде вам очень благодарна за такую передышку. Но даже если вы не используете декоративную косметику, очищать лица нужно все равно тщательно. Ведь в течение дня ваша кожа продолжает выделять кожное сало, на ней образуются роговые клетки, которые нужно вовремя удалять с поверхности кожи. Поэтому не забывайте умываться утром и вечером. Использовать при умывании можно любое средство, которое вам нравится — гель, пенка или эмульсия. Главное, чтобы после него не возникало ощущение стянутости и сухости.



После умывания важно нанести на кожу тоник, тонер или лосьон. Многие пренебрегают этим этапом, но он очень важен: тонизация восстанавливает рН кожи, а это предотвращает ее раздражение и создает хорошие условия для проникновения крема.

Сегодняшняя ситуация — отличный повод приучить себя к старинному, но очень эффективному средству тонизации кожи и улучшения кровообращения. Им пользовались еще наши бабушки. И им до сих пор пользуются многие знаменитые артисты. Это — косметический лед. Делается он просто: замораживаете натуральный фруктовый сок, отвары трав (ромашка, шалфей, липа, крапива) или минеральную воду. Утром после умывания аккуратно проходите кубиком льда по каждой массажной линии по одному разу. Долгого контакта со льдом быть не должно — вредно для сосудов. И на ночь такую процедуру тоже желательно не делать (если собираетесь спать), так как лед активно тонизирует и уснуть будет сложно. Впрочем, если собираетесь на вечеринку, то такой ледовый массаж поможет снять следы усталости.

И никакого скраба

Хотите, чтобы ваша кожа была нежной и сияющей? Раз в неделю обязательно устраивайте ей глубокое очищение с помощью скаток, гоммажей или энзимов — все на ваш выбор и ваш вкус. Главное — не используйте для этих целей скрабы, иначе получите обратный эффект: в ответ на повреждение частичками скраба кожа начнет защищать себя и вырабатывать еще больше роговых клеток, а ведь мы именно их и хотели убрать. Поэтому используйте только мягкое и щадящее отшелушивание. На подготовленную кожу наносим сыворотку, а затем крем.

Кстати, вы же обратили внимание, что весна пришла? Не забудьте заменить зимние питательные кремы на более легкие увлажняющие, желательно с SPF защитой, с фактором не менее 30-ти. Вы же помните, что пришла весна и солнце стало ярче? Пора защищать вашу кожу от вредного ультрафиолета.

Маска, я тебя знаю

Маски актуальны всегда. И мы сейчас не про медицинские, которые в дефиците, а про косметические. Сейчас их очень много, они очень разные, поэтому выбираете под свой тип кожи и пользуетесь в соответствии с инструкцией. Но с осторожностью, чтобы не вызвать раздражение. Если сомневаетесь, выбирайте маски нейтральные – увлажняющие или тканевые.

Опять же, пока вы дома, воспользуйтесь рецептами красоты наших мам и бабушек, которые умели ухаживать за собой и быть неотразимыми даже без наших современных дорогих косметологических средств. Вот, например, несколько домашних масок, которые можно сделать прямо сейчас, и поверьте, эффектом вы останетесь довольны.

Маска Клеопатры. Способствует увлажнению кожи и отбеливанию. Отличный способ для тех, кто стесняется своих веснушек: делает их незаметными. Нужно перемешать одинаковое количество белой глины, молока, меда и лимонного сока. Нанести на лицо, оставить на 15-20 минут и смыть теплой водой.

Питательная маска. Для сухой, уставшей кожи. Смешайте мякоть половины банана, большую ложку густых сливок и маленькую ложку мякоти алоэ. Наносите на лицо, через 20 минут смываете и радуетесь своему отражению и ощущению на коже лица.

Восстанавливающая и освежающая маска. В равных частях смешайте густые сливки и мякоть огурца. Дальше алгоритм тот же: наносите на кожу, смываете через 15-20 минут. Кстати, тоже обладает легким отбеливающим эффектом.

Руки как у королевы

Наверняка ведь слышали выражение, что именно руки женщины выдают ее истинный возраст. А ведь им приходится очень нелегко: и посуду перемыть, и пол, и постирать, зима, морозы, ветер — все иссушает кожу на руках. А сейчас еще многие вдобавок пользуются спиртовыми антисептиками, салфетками и антибактериальным мылом. Как следствие — кожа на руках становится сухой и потрескавшейся. Найдите время, чтобы побаловать ваши ручки. К тому же это сосем не хлопотно.

Запомните первое и главное правило: наносите крем после каждого мытья рук. На ночь использовать заживляющие кремы и мази. Еще лучше если после того, вы смажете ручки, наденете на всю ночь на них хлопковые перчатки. Поверьте: утром вы их просто не узнаете.

Руки тоже любят маски, поэтому вот вам один из лучших рецептов, восстанавливающего средства: теплый мед и любое косметическое масло (например, натуральное кокосовое) наносите на руки, и надеваете сверху перчатки. Мед регенерирует кожу и смягчает, масло восстанавливает эпидермальный барьер и питает. Держите 20 минут, смываете, смазываете ручки кремом и восхищаетесь своей красотой.

А теперь самый главный секрет красоты: сохраняйте позитивный настрой и не впадайте в тоску, ведь эмоциональное состояние очень сильно влияет на внешность.