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COVID-19 и диабет. Как защитить себя от опасного вируса и не запустить болезнь

, ИА "Амител"
Больные диабетом находятся в группе риска
Фото: med-gp9.ru

Фото: med-gp9.ru

Пандемия коронавируса очень сильно изменила ритм нашей жизни. От многих привычных занятий пришлось отказаться: походы по магазинам, личное общение с друзьями и родственниками, поездки без ограничений. Но есть аспекты жизни, о которых забыть никак нельзя – это наше здоровье. Особенно тех, для кого COVID-19 это не просто "что-то вроде простуды" – людей с хроническими заболеваниями, в том числе и больных диабетом. Несмотря на многочисленные ограничения, жители региона могут и лично, и онлайн купить инсулиновые помпы, шприцы-ручки и все остальные необходимые расходные материалы. Рассказываем, как это сделать.

Кто-то действительно переносит этот вирус достаточно легко. Возможно, не будь по всему миру объявлена пандемия, многие бы и не поняли, что подхватили именно COVID-19. Большинство осложнений происходят у больных хроническими заболеваниями – где тонко, там и рвется.

В Минздраве России настоятельно рекомендовали пациентам с сахарным диабетом, гипертонической болезнью, ревматоидным артритом, людям, находящимся на иммуносупрессивной терапии после трансплантации органов, онкобольным соблюдать особые меры предосторожности. Так, пациентам с диабетом необходимо регулярно проверять уровень глюкозы, принимать сахароснижающие препараты и соблюдать диету.

Поэтому даже в режиме самоизоляции нужно придерживаться всех правил. Купить все необходимое можно в магазине диабетических товаров "ДиамедАлтай". Здесь есть инсулиновые помпы, шприцы-ручки, глюкометры, тест-полоски, анализаторы, аксессуары и расходные материалы, тонометры, небулайзеры, здоровое питание и витамины. Вся продукция – от мировых производителей Medtronic, Accu-Chek, NovoNordisk, Bayer – высокого качества и сертифицирована.

В магазин можно прийти лично по адресу: Барнаул, ул. А. Петрова, 190, вход в ТЦ "Эридан" (Россельхозбанк), 2 этаж, офис № 13. Компания в списке предприятий, которые имеют право работать. Но пока время ограничено: офис открыт с 10:00 до 13:00.

Но заказать необходимые товары заранее, получить консультацию можно в любое рабочее время по номеру 8-963-506-43-43. Если не можете приехать самостоятельно, то по вашей просьбе товар отдадут родственнику или знакомому.

Кроме того, все необходимо можно выбрать и заказать в интернет-магазине. Доставка по всей России.

Помните, что здоровье – самое важное. И даже если вы вынуждены сидеть дома, купить все нужное для контроля своего состояния можно просто и быстро.

"ДиамедАлтай" (ИП Шарафеева Евгения Сергеевна)
Фактический адрес: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 190, офис 13
Тел: +7‒963‒506‒43‒43
Сайт
ИНН 226500383110
ОГРН 311228910400028 от 14.04.2011 г.
Юридический адрес: 659700, Алтайский край, Поспелихинский район, с. Поспелиха, ул Объездная, 36

Имеются противопоказания. Перед применением необходима консультация специалиста. 

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.04.2020 10:48
Volodia

принимать сахароснижающие препараты и соблюдать диету.
Как их принимать если инсулин уже третий месяц не выдают. Его простонет в наличии - а отчитываться что выписали рецепт это легко .....

14.04.2020 21:21
гость

Верните плановые приемы дерматолога, эндокринолога, хирурга! У моей мамы "сочится" диабетическая ступня. Это легко может перейти в гангрену!!! НО.... Все силы брошены на в другое место!

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