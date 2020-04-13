Стало известно, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом в Алтайском крае

Один человек с подтвержденным COVID-19 по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. Об этом в ходе онлайн-конференции 13 апреля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.

29 пациентов с коронавирусом находятся на лечение в пятой городской больнице Барнаула. Еще четверо – в городской больнице № 11. Это дети и один взрослый – представитель ребенка. В 11 случаях у больных диагностирована пневмония.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.