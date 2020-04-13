Стало известно, в каком состоянии находятся заболевшие коронавирусом в Алтайском крае

Один человек с подтвержденным COVID-19 по-прежнему находится в тяжелом состоянии, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме. Об этом в ходе онлайн-конференции 13 апреля сообщил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов.
29 пациентов с коронавирусом находятся на лечение в пятой городской больнице Барнаула. Еще четверо – в городской больнице № 11. Это дети и один взрослый – представитель ребенка. В 11 случаях у больных диагностирована пневмония.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.
Комментарии
Один человек с подтвержденным COVID-19 по-прежнему находится в тяжелом состоянии
Это плохо
Скорейшего всем выздоровления!!!
А что такое "представитель ребёнка"? Это и у нас теперь типа родитель №1 и родитель №2?
А сколько людей в крае умерло за эту зиму от осложнений ОРВИ и гриппа. Огласите весь список. Почему эти данные категорически умалчиваются? А мы решим, что опаснее.
13.04.2020 13:29
Зараза Может тебе еще икры намазать на батон?! Все истерят и ты истери, умник нашелся. А если представиить статистику смертности в Барнауле дневную-годовую и причины смерти в процентах, боюсь все разойдутся работать.
Для 13:43. Да я рада поистерить, хоть за компанию, а то одна как белая ворона. Но аналитический склад ума не позволяет. Более того, пытаюсь понять кому выгодна эта паника и с какой целью идёт подрыв экономики по всему миру?
Мадам - А что такое "представитель ребёнка"? Это и у нас теперь типа родитель №1 и родитель №2?
Представитель бывает как законный (ЛЮБОЙ из РОДИТЕЛЕЙ) так и опекун (к сожалению не все дети имеют счастье родительского присутствия).
Всем больным выздоровления, ВРАЧАМ - благодарного общества, способного самоизолироваться и прервать цепочку распространения вируса.
А сколько людей в крае умерло за эту зиму от осложнений ОРВИ и гриппа
Да это интересно, сколько умерло и скольким из них делали тест на коронавирус? И не выросла ли смертность от ОРВИ и гриппа по сравнению с прошлым годом?
13.04.2020 13:51
Зараза
Для 13:43. Да я рада поистерить, хоть за компанию, а то одна как белая ворона. Но аналитический склад ума не позволяет. Более того, пытаюсь понять кому выгодна эта паника и с какой целью идёт подрыв экономики по всему миру?
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Идите работать в стационар для коронавирусных больных. Будет пища для вашего аналитического ума. Ещё лучше вам поехать в Москву. Там не хватает санитарок во вновь построенном госпитале.
13.04.2020 13:59
Евгений
Мадам это и спрашивала, в чем проблема написать: мама, папа или опекун? А то теперь приходится жалеть ребенка, что у него мамы и папы нет, а может это и не так. Зачем эти завуалированные фразы про законного представителя, тут не суд
13.04.2020 13:51
Зараза
Для 13:43. Да я рада поистерить, хоть за компанию, а то одна как белая ворона. Но аналитический склад ума не позволяет. Более того, пытаюсь понять кому выгодна эта паника и с какой целью идёт подрыв экономики по всему миру?
Ну как вам ваш аналитический склад ума подсказывает, с какой целью идёт подрыв экономики по всему миру?
Подрыв от перепроизводства.
Для 14:05. Скорее всего для ускоренного перераспределения материальных благ в пользу и без того богатых. А также сделать более зависимыми малообеспеченные слои. Ведь всем известно, что зависимый человек, как правило, безропотен и сделает всё,что ему велят. Ну как вариант изменение конституции. Но это частный случай. Ну или отмена "Юрьева дня". В масквабаде к этому уже близки. А в масштабах всего мира, так вообще раздолье для фантазии.