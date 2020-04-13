Активная самоизоляция: студенты АлтГУ участвуют в флешмобе #агудома

Участники Студенческого медиацентра АлтГУ запустили в своих социальных сетях флешмоб #агудома. Его подхватили не только объединения АлтГУ, но другие учебные и административные подразделения вуза.

Чтобы принять участие во флешмобе, нужно разместить на своей странице в социальных сетях фотографию, где вы активно и с пользой находитесь на самоизоляции. Обязательно нужно прописать хештег #агудома.

Зарядка и танцы онлайн

Кроме того, Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ запустил проект "Творческая удаленка". Каждый день в 10:00 в аккаунтах Центра в социальных сетях проходит онлайн-зарядка от участников танцевальных коллективов университета. А вечером в 19:00 руководители этих коллективов проходят обучающие эфиры.

Например, уже состоялся эфир по теме "Народный танец и почему он жив", который провела староста ансамбля народного танца "Родники" Екатерина Хоботова, обучающий эфир с руководителем коллективов KUBA и "Джуманджи" Александрой Пучковой и руководителем Homo artisticus Кириллом Скобелиным.

Онлайн-концерты

Центр творчества и досуга обучающихся и сотрудников АлтГУ проводит и музыкальные эфиры. Они проходят не только на странице Центра, но и в аккаунте Лиги студентов АлтГУ.

Там можно увидеть как известных в вузе молодых музыкантов и участников творческих коллективов, так и новичков. Уже перед студентами выступил с онлайн-концертом участник коллектива YES.BEND Александр Романов, а также преподаватель в гитарном клубе Лиги студентов АлтГУ Илья Нузиров.

По словам одного из инициаторов музыкальных прямых эфиров Ксении Жинкиной, цепочку концертов онлайн запустила группа Coldplay и передала эстафету другим музыкантам. Она посмотрела несколько эфиров и подумала, что было бы интересно провести такое и в АлтГУ.

"Я подумала, что студенты АлтГУ тоже бы оценили такие вечера и было бы здорово проводить онлайн-концерты и с нашими исполнителями. Идея понравилась и музыкантам! Илья после первого эфира рассказал, что для него это интересный опыт, правда, немного стрессовый: тяжело не видеть свою аудиторию", – рассказала Ксения Жинкина.

Проекты и конкурсы

Но не одними концертами и флешмобами разбавляют студенты дистанционную учебу. Многие уже сегодня готовятся к новым студенческим мероприятиям в АлтГУ. Так, лидеры и активисты студенческого самоуправления университета успели подать заявки на грантовый конкурс проектов в АИС "Молодежь России" на Всероссийский конкурс молодежных проектов.

Конкурс для вузов прошел по 12 направлениям, среди которых "Добровольчество", "Студенческое самоуправление", "Студенческие отряды", "Развитие студенческих клубов". Перед подготовкой проектов участники прошли подробный мастер-класс.

"На мастер-классе многие узнали, как пишутся гранты, кто-то смог тщательно обдумать идею и отбросить сомнения: а стоит ли ее воплощать?! Каждый проект получился уникальным по формату и направлению. Мы помогали нашим активистам на протяжении всей работы над их заявками и описаниями, и готовы помогать и дальше", – поделилась Дарья Кондратова, секретарь Лиги студентов АлтГУ.

Пока студенческая жизнь в университете не вернулась в очный формат, активисты АлтГУ настоятельно рекомендуют: ради скорейшего возвращения в привычное русло и на благо своего здоровья находитесь дома, присоединяйтесь к онлайн-трансляциям – зарядкам и концертам – и оставайтесь в курсе студенческих событий.

Посмотреть прямые эфиры с активистами университета можно в социальной сети Instagram в аккаунтах @asu_centr и @aguliga22.