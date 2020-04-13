Салоны красоты в Алтайском крае в ближайшие две-три недели не откроются

Об открытии салонов красоты и парикмахерских на Алтае в ближайшие две-три недели речи идти не может. Об этом заявила заместитель главы краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, такие организации относятся к среднему риску по распространению инфекции, который обусловлен близким контактом клиента и мастера при выполнении косметических процедур. Поэтому пока регион находится на стадии прироста заболеваемости, открывать салоны нельзя. Это от двух до трех недель.

Как уже писал amic.ru, ранее алтайские бизнесмены, представляющие индустрию красоты, обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. По словам предпринимателей, они терпят огромные убытки. В салонах красоты, косметических центрах, массажных и spa-салонах, соляриях трудятся несколько тысяч человек. Все они рискуют потерять работу.

Напомним, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.

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