Салоны красоты в Алтайском крае в ближайшие две-три недели не откроются

Об открытии салонов красоты и парикмахерских на Алтае в ближайшие две-три недели речи идти не может. Об этом заявила заместитель главы краевого Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, такие организации относятся к среднему риску по распространению инфекции, который обусловлен близким контактом клиента и мастера при выполнении косметических процедур. Поэтому пока регион находится на стадии прироста заболеваемости, открывать салоны нельзя. Это от двух до трех недель.
Как уже писал amic.ru, ранее алтайские бизнесмены, представляющие индустрию красоты, обратились к губернатору Виктору Томенко с просьбой разрешить им работать. По словам предпринимателей, они терпят огромные убытки. В салонах красоты, косметических центрах, массажных и spa-салонах, соляриях трудятся несколько тысяч человек. Все они рискуют потерять работу.
Напомним, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.
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Комментарии
А в Новосибирской области распоряжением губернатора с 13 апреля открыты парикмахерские и салоны красоты. Кто сильно оброс, срочно в Новосибирск.
уже какой год купил машинку домой и сам себя болваню. Кризис глубокий не до шика сейчас локоны красить.
Не опаснее чем в Марийке шариться.
В таком случае не надо говорить и писать "пока" ,обнадёживая клиентов и бизнес,надо прямо сказать : спад заболеваемости прогнозируется к концу июня
А то что люди пойдут сейчас обслуживаться в нелегальные заведения и на дому? Это считается не опасно?
Дня три назад писали, что дали разрешение на открытие салонов красоты, имеющих медицинскую лицензию. То есть часть салонов открыли?
дать то дали, вот например 77SPA лицензированный салон - не открыли