Барнаульцы пожаловались на загрязнение Пивоварки

Река Пивоварка загрязнена пластиковыми отходами. Видеозапись, подтверждающую это, местные жители разместили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что в воде образовался настоящий затор из бутылок и другого плавучего мусора.

Жалобы на загрязнение реки поступают ежегодно. Так, в прошлом году из-за этого даже возбуждали уголовное дело.

Как ранее писал amic.ru, делопроизводство открыли по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").

Установлено, что 15 августа 2018 года Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный. Это было связано с попаданием в нее загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова.

Исследования показали, что в образцах отобранных проб воды содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титан, фосфат-ионы, СПАВ (АПАВ), алюминий и нефтепродукты.