Барнаульцы пожаловались на загрязнение Пивоварки

Река Пивоварка загрязнена пластиковыми отходами. Видеозапись, подтверждающую это, местные жители разместили в паблике Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что в воде образовался настоящий затор из бутылок и другого плавучего мусора.
Жалобы на загрязнение реки поступают ежегодно. Так, в прошлом году из-за этого даже возбуждали уголовное дело.
Как ранее писал amic.ru, делопроизводство открыли по части 1 статьи 247 УК РФ ("Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов").
Установлено, что 15 августа 2018 года Пивоварка изменила цвет на мутно-молочный. Это было связано с попаданием в нее загрязняющих веществ. Местом выхода жидких стоков является сеть ливневой канализации от улицы Малахова.
Исследования показали, что в образцах отобранных проб воды содержатся в превышающих предельно допустимых концентрациях титан, фосфат-ионы, СПАВ (АПАВ), алюминий и нефтепродукты.
Комментарии
Собрать мусор и пару самосвалов вывалить у крыльца администрации города
13.04.2020 14:18
Мэр
Тогда уж со всего города собрать.
уу.. а кто это сделал? замусорил то так?
Чем здесь виновата администрация, если свиноте по берегам лень дойти до мусорки?
люди которые гадят у себя под носом иначе как свиньями и не назовешь. это ж надо так засраться. а администрация как всегда бездействует. что они могут сделать кроме как деньги осваивать ссылаясь на туристический кластер, да асфальт на ленинском пр-те опрыскивать ради показухи. а что-то реальное предпринять так это не про них.
Всю природу у себя "дорогие" россияне загадили. И потом удвиляются: чего они так плохо живут?..
13.04.2020 14:38
- гость -
Дарахие рассиане такие же как остальные народы, в том числе которые принято относить к хорошо живущим. Гадят везде, а вот убирают нет.