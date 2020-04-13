Более 100 алтайских медиков получат доплаты за работу с COVID-19

В Алтайском крае по меньшей мере 101 медработник, задействованный в оказании помощи больным коронавирусом, может претендовать на дополнительные выплаты от государства. Об этом в ходе брифинга 13 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

Стимулирующие выплаты уже поступили в Алтайский край. Речь идет о 91 млн рублей. Сейчас завершаются расчеты, деньги в ближайшее время будут доведены до медучреждений, уведомил Дмитрий Попов. По словам министра, суммы за март будут выплачены медработникам в апреле.

Напомним, врачам, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, будут доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи – по 50 тысяч, а младшему медперсоналу и водителям – по 25 тысяч. Кроме того, для врачей установят дополнительные страховые гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих.

Всего на поддержку медиков по всей стране выделят более 10 млрд рублей.