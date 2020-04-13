Выяснилось, в каких частных клиниках Барнаула можно будет сдать тест на COVID-19

В Барнауле можно будет сдать платный тест на коронавирус. Об этом в ходе онлайн-конференции 13 апреля рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

Ведомство выдало разрешение на проведение платных анализов четырем частным медицинским центрам Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье".

По словам Калининой, одна из клиник готова начать работу уже 20 апреля. Сейчас организация ждет поставки тест-систем для ПЦР-исследований.

Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.