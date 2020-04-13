Выяснилось, в каких частных клиниках Барнаула можно будет сдать тест на COVID-19

В Барнауле можно будет сдать платный тест на коронавирус. Об этом в ходе онлайн-конференции 13 апреля рассказала заместитель руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
Ведомство выдало разрешение на проведение платных анализов четырем частным медицинским центрам Барнаула. Это "Галатея", "Хелми", "ДНК-Диагностика" и "Здоровье".
По словам Калининой, одна из клиник готова начать работу уже 20 апреля. Сейчас организация ждет поставки тест-систем для ПЦР-исследований.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае подтверждено 36 случаев заболевания коронавирусом. Трое уже выздоровели и выписаны из больницы.
Комментарии
Гм... А как это будет выглядеть(вот про Н-ск, например, пишут, что частные клиники делают анализ только в том случае, если у тебя нет температуры)? Если идти к ним - то нафиг надо. Если они - а они в защите будут? И потом, сегодня у тебя нет его, завтра - есть. Каждые пять дней сдавать? По идее, показательными были бы не ПЦР, а ИФА.
по чем услуга для народа?
В Новосибирске по 1250-1550 руб. У нас, думаю, в тех же пределах.
Туда только трезвым можно приходить или соточку можно вмазать ?
А то страшно как то
нее. дорого....
13.04.2020 13:46
- гость -
И потом, сегодня у тебя нет его, завтра - есть.
--- Буду знать, что вчера и сегодня был здоров и не заразил близких
Не раз встречались комменты, что люди видят у себя симптомы, а врач им не назначает тест, потому что нет температуры. Показывали, как в Москве у известной молодой актрисы муж заболел ОРВЗ. У него взяли тест на дому, у неё за компанию. Муж-отрицательный, жена -положительная.
Есть подозрение, что они не будут принимать больных ОРВИ или пневмонией, вдруг их диагноз разойдется с диагнозом ОРВИ или пневмония? Или в этом случае тест будет отрицательным в любом случае? Ведь если у больного ОРВИ или пневмония, а ему в частной клинике поставят коронавирус, будет неприятно. Может даже неприятно для клиники, а им это зачем