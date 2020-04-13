Каждый 11-й клещ в Алтайском крае переносит энцефалит

В Алтайском крае наблюдается рост числа людей, которых укусили клещи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

С 24 марта в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились более 70 человек. В Барнауле общее число укушенных составляет 19 человек, семеро из которых – дети. При этом по итогам исследования членистоногих было выяснено, что в 9% случаев клещи являются носителями вирусного энцефалита.

Как подчеркивают специалисты, сезон активности клещей только начался, пик ожидается в мае.

Как ранее сообщал amic.ru, первого в этом году присосавшегося клеща обнаружила жительница Рубцовска. В Роспотребнадзоре просят жителей края при укусах клещей незамедлительно обращаться в больницу, поскольку избежать последствий можно только введя иммуноглобулин в течение первых трех-четырех дней после укуса.