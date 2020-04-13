Каждый 11-й клещ в Алтайском крае переносит энцефалит

В Алтайском крае наблюдается рост числа людей, которых укусили клещи. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.
С 24 марта в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей обратились более 70 человек. В Барнауле общее число укушенных составляет 19 человек, семеро из которых – дети. При этом по итогам исследования членистоногих было выяснено, что в 9% случаев клещи являются носителями вирусного энцефалита.
Как подчеркивают специалисты, сезон активности клещей только начался, пик ожидается в мае.
Как ранее сообщал amic.ru, первого в этом году присосавшегося клеща обнаружила жительница Рубцовска. В Роспотребнадзоре просят жителей края при укусах клещей незамедлительно обращаться в больницу, поскольку избежать последствий можно только введя иммуноглобулин в течение первых трех-четырех дней после укуса.
Комментарии
Так, я не понял, кто страшнее клещи или коронавирус?!
Считаю, что надо выходные продлить на период активности клещей - говорят помогает от любой заразы!
Те, кто клещей СЧИТАЕТ!!!!
Зато все боятся короны
Почему тогда запретили плановую вакцинацию? От энцефалита значит помирать можно, да?
Эффективность введения иммуноглобулина уже после укуса зараженного клеща научно не подтверждена, и в Европе он запрещен!