Глава алтайского Минздрава объяснил запрет на плановые осмотры

Плановых приемов в медицинских учреждениях Алтайского края в ближайшее время не будет. Об этом в ходе онлайн-конференции 13 апреля рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По его словам, запрет призван предотвратить скученность пациентов, тем самым уберегая от резкой вспышки заболеваемости коронавирусом.

Кроме того, отметил Попов, действуют и исключения. Например, профосмотр могут пройти те, кому необходим допуск на работу.

Как уже сообщал amic.ru, число заболевших коронавирусом за минувшие сутки увеличилось в Алтайском крае до 36 человек. По числу инфицированных регион – один из лидеров в Сибири.