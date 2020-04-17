Голодными не останемся. Где в Барнауле купить свежее мясо

Гречка про запас – это хорошо, а с мясом – еще лучше. Компания "Вкусная жизнь" оценила покупательный спрос на свою продукцию и заметила, что барнаульцы, как и раньше, приобретают сосиски и мясо, колбасу и полуфабрикаты. Что делает фирменная сеть для безопасности своих клиентов во время пандемии?

Чтобы не стоять в очереди, покупатели могут заранее позвонить на горячую линию магазина и оформить заказ на набор продуктов. А потом просто забрать их, оплатив картой или наличными.

Также во "Вкусной жизни" строго соблюдают меры дополнительной дезинфекции.

"На всех торговых точках мы проводим кварцевание, обрабатываем все поверхности каждые три часа дезинфицирующим противовирусным раствором. Все сотрудники работают в перчатках, масках и одноразовых фартуках", – рассказал представитель сети.

Еще компания представила новинку – замороженный фарш в вакуумной упаковке, которая помогает продлить срок хранения продукта. Сейчас это очень актуально, так как многие стараются соблюдать самоизоляцию и реже ходить в магазин.

Дефицита каких-либо продуктов в сети "Вкусная жизнь" нет, говорят в компании. В ассортименте как всегда мясо птицы и индейки, свинина, говядина, колбасные изделия. Для любителей деликатесов есть маралятина и баранина из Горного Алтая.

"Мы смело можем заверить, что жители Барнаула, Новоалтайска и ЗАТО Сибирский без мяса не останутся. Поставки в сети "Вкусная жизнь" идут в штатном режиме. Магазины во всех районах города работают с 9:00 до 21:00", – рассказал представитель компании.

Во "Вкусной жизни" надеются, что скоро все мы вернемся к привычной жизни, и уже готовятся к традиционному гриль-сезону. Как рассказали amic.ru в компании, барнаульцев будет ждать много новинок. А пока предлагают их фирменные купаты приготовить в духовке, что тоже очень вкусно.