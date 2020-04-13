Вирусолог рассказал, что будет в России после отмены самоизоляции

После отмены режима самоизоляции, продленного до 30 апреля, не стоит ждать быстрого перехода к обычной жизни. Об этом сообщает НСН со ссылкой на слова доктора медицинских наук, профессора вирусологии Анатолия Альштейна.
По словам вирусолога, после снятия этого режима какое-то время врачи будут избавляться от "хвостов". Диагностика людей все равно будет продолжаться, а самоизоляция продолжится для отдельных категорий россиян.
Также Альштейн объяснил, что продление режима самоизоляции до 30 апреля не случайно. Расширенный инкубационный период составляет 14 дней, а делать выводы о распространении пандемии можно лишь через два подобных срока. В зависимости от результатов его либо отменят, либо продлят – если распространение коронавируса не замедлится.
Как ранее сообщил amic.ru, Владимир Путин продлил режим самоизоляции в России до 30 апреля. Президент подчеркнул, что в случае улучшения ситуации ограничения могут быть сняты, а также дал местным властям полномочия по регулированию режима.
Комментарии
а делать выводы о распространении пандемии можно лишь через два подобных срока
Каждый 11-й клещ в Алтайском крае переносит энцефалит
А если ничего не поменяется - нахрена продлять? Пусть экономика страны погибнет медленно и в мучениях?
Что будет, понятное дело, ещё более сильный экономический спад, вот что будет.
а люди погибнут медленно и в мучениях?
а делать выводы о распространении пандемии можно лишь через два подобных срока.
Пока разгон до 2 500 в сутки.