В алтайском Минздраве опровергли слухи о запрете абортов из-за COVID-19

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов опроверг слухи о том, что на время режима самоизоляции в регионе прекратили делать аборты.

В ходе онлайн-конференции 13 апреля он заверил журналистов, что подобных рекомендаций никто не давал.

По словам Попова, услуги по прерыванию беременности до сих пор оказывают в городской клинической больнице № 12.

Глава регионального Минздрава уточнил, что продолжают работать и узкие специалисты. Они принимают пациентов с острыми болями и хроническими заболеваниями.

Ранее Попов объяснил, почему в регионе временно запретили проводить плановые медицинские осмотры.