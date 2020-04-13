В России умерли 148 человек, зараженных коронавирусом

За минувшие сутки в России зафиксировали 2258 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперативный штаб.

Умерли 18 человек, у которых ранее подтвердили COVID-19. Десять смертей пришлось на Москву, три – на Нижегородскую область, две – на Чечню, по одной – на Северную Осетию, Московскую и Мурманскую области.

1355 новых инфицированных зарегистрировали в Москве, 495 – в Подмосковье. Более 20 случаев заболевания за сутки подтвердили в Санкт-Петербурге (121), Тверской области (44), Краснодарском крае (41), Нижегородской (30) и Ростовской (26) областях, Красноярском крае (25) и Башкортостане (23).

В Сибири в числе лидеров Красноярский край (25), Новосибирская (8) и Иркутская (7) области. В Алтайском крае за сутки лабораторно подтвердили два новых случая заболевания.

Всего в России 18328 заболевших, большинство из них – в Москве (11513). Почти 1,5 тысячи человек уже вылечились, 148 – умерли.