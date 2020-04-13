Сбербанк рассказал о новых способах мошенничества вокруг COVID-19

Сбербанк рассказал о новых схемах мошенничества, возникших из-за коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на зампреда правления банка Станислава Кузнецова.

Одна из самых распространенных схем – предложение компенсаций и материальной помощи за "ущерб от вируса". Предлог может быть разным, однако всегда это ведет к сбору личных данных и номеров карт. Аферисты потом используют их для списания средств со счетов.

Также мошенники зачастую звонят и сообщают людям, что они контактировали с зараженным коронавирусом, и для осмотра к ним приедут специалисты. Однако за подобную услугу просят около пяти тысяч рублей, а после получения денег перестают выходить на связь.

Нередко мошенники звонят от имени городских поликлиник и говорят о плохих анализах, предлагая людям дорогостоящие лекарства. После покупки выясняется, что это не лекарства, а дешевые пищевые добавки.

Кузнецов посоветовал россиянам критично относиться к любой непроверенной информации, усилить бдительность при работе в Сети и не стесняться обращаться в банк.