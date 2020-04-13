Сотрудники алтайской колонии пресекли "слет закладчиков"

Фото: пресс-служба УФСИН Росси по Алтайскому краю
48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники ЛИУ-8 в Новоалтайске на прилегающей территории. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.
При утреннем обходе прилегающей территории сотрудники, которые несли караул, обнаружили три свертка. Внутри находились наркотики. Вскоре рядом с этим местом появились двое мужчин. Внятно объяснить причину своего визита задержанные не смогли. Их передали полиции, а в телефоне одного из мужчин нашли чат с так называемым, "магазином по продаже наркотических средств", и геолокацию на место обнаружения одного из свертков. Чуть позже сотрудники колонии задержали еще троих подозрительных мужчин и также передали их полиции. При проверке телефонов у задержанных тоже обнаружили координаты нахождения свертков.
После этого сотрудники колонии еще раз обошли территорию и, как оказалось, не зря. Под столбом нашли пакет, а в нем – еще 45 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого превысил 50 граммов. Все задержанные признались, что прибыли на место за закладками. Возбуждены уголовные дела.
Комментарии
Вот упыри! Додумались, где наркоту разбрасывать
Так это что "Оттуда" закладки делали?