Сотрудники алтайской колонии пресекли "слет закладчиков"

Фото: пресс-служба УФСИН Росси по Алтайскому краю

48 свертков с наркотиками обнаружили сотрудники ЛИУ-8 в Новоалтайске на прилегающей территории. Подробности amic.ru сообщили в пресс-службе УФСИН России по Алтайскому краю.

При утреннем обходе прилегающей территории сотрудники, которые несли караул, обнаружили три свертка. Внутри находились наркотики. Вскоре рядом с этим местом появились двое мужчин. Внятно объяснить причину своего визита задержанные не смогли. Их передали полиции, а в телефоне одного из мужчин нашли чат с так называемым, "магазином по продаже наркотических средств", и геолокацию на место обнаружения одного из свертков. Чуть позже сотрудники колонии задержали еще троих подозрительных мужчин и также передали их полиции. При проверке телефонов у задержанных тоже обнаружили координаты нахождения свертков.

После этого сотрудники колонии еще раз обошли территорию и, как оказалось, не зря. Под столбом нашли пакет, а в нем – еще 45 свертков с наркотиками. Общий вес изъятого превысил 50 граммов. Все задержанные признались, что прибыли на место за закладками. Возбуждены уголовные дела.