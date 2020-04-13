Сибиряки самоизолируются хуже остальных россиян

Все три сибирских города-миллионника вошли в пятерку аутсайдеров по индексу самоизоляции в России, следует из данных соответствующего сервиса "Яндекса".
Компанию Новосибирску (3,4 балла), Красноярску (3,6) и Омску (3,6) составили в антирейтинге Екатеринбург (3,5) и Челябинск (3,5). Лучшие в России показатели в Перми (4,0).
Примечательно, что другие столицы сибирских регионов в рейтинге самоизоляции городов с населением выше 500 тысяч человек также занимают одни из последних мест.
Так, по данным на 14:00 13 апреля жители Кемерова набрали 1,4 балла, Новокузнецка – 1,8, Барнаула, Иркутска и Томска – по два. Вместе с ними в список аутсайдеров попали Хабаровск и Владивосток – по 1,8 балла.
Напомним, в Алтайском крае за последние сутки лабораторно подтверждены еще два случая заражения COVID-19. Общее их число достигло 36.
Комментарии
Так исторически сложилось, самые покорные остались в европейской части.
Внимание вопрос знатокам: сколько часовых поясов в России? Помогу Вам - некорректно сравнивать индексы одновременно в разных часовых поясах.
Мне кажется, что раньше народ на работе сидел, а теперь ходит с утра до вечера куда-то. Гуляет.
Ну а что вы хотите! Никакой же конкретики! Кто-то где-то в большом городе чихнул... Если заболели на Южном, то на Восточном вряд ли появится контактёр. Шансы в принципе невелики. Анекдот такой есть: "На стадионе 2 футбольных команды, запасные, судебная бригада, сотня журналистов и 2 тысячи болельщиков на трибунах... А ЭТОТ ГОЛУБЬ НАГАДИЛ ИМЕННО НА МЕНЯ!!!!!"
Один из самых нищих регионов, африканская нищета, все ходят на работу, кто может.
Да вот недавно по НТВ закончилось ток-шоу "Место встречи"... Так уже так конкретно открытым текстом сказали насчёт Барнаула: муж доминиканши заразил беременную любовницу. И типа возмущения насчёт недовольств окружающих. И тут же пример: в подъезде кто-то заболел открытой формой туберкулёза. А от жильцов это скрыли. Это нормально?
Индекс самоизоляции — это интегрированный показатель, рассчитанный на данных об использовании различных приложений и сервисов Яндекса.
"Приложений и сервисов Яндекса" - у нас все 100% населения пользуются Яндексом?
Вопрос насколько показателен данный показатель?
Народу полно и на улице и на дорогах.
13.04.2020 16:44
Мадам
Ну хоть теперь они познакомились.
Если заболели на Южном, то на Восточном вряд ли появится контактёр.
И оба они работают на отделке в Фирсово, являясь любовниками мужа доминиканши. Так пойдет? А знаете, есть еще анекдот про Пьера Безухова и малиновую косточку.
если бы был бюджетником на какой нибудь никчемной должности и меня отправили в отпуск на месяц с сохранением зарплаты да я бы каждый день в коментах подливал такое масло в огонь и подбрасывал так на вентилятор лишь бы побольше за счет налогоплательщиков дома посидеть