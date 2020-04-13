Сибиряки самоизолируются хуже остальных россиян

Все три сибирских города-миллионника вошли в пятерку аутсайдеров по индексу самоизоляции в России, следует из данных соответствующего сервиса "Яндекса".

Компанию Новосибирску (3,4 балла), Красноярску (3,6) и Омску (3,6) составили в антирейтинге Екатеринбург (3,5) и Челябинск (3,5). Лучшие в России показатели в Перми (4,0).

Примечательно, что другие столицы сибирских регионов в рейтинге самоизоляции городов с населением выше 500 тысяч человек также занимают одни из последних мест.

Так, по данным на 14:00 13 апреля жители Кемерова набрали 1,4 балла, Новокузнецка – 1,8, Барнаула, Иркутска и Томска – по два. Вместе с ними в список аутсайдеров попали Хабаровск и Владивосток – по 1,8 балла.

Напомним, в Алтайском крае за последние сутки лабораторно подтверждены еще два случая заражения COVID-19. Общее их число достигло 36.