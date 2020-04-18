Сиди и смотри. Лучшие фильмы на тему самоизоляции от amic.ru

Уже третью неделю миллионы жителей России находятся дома на самоизоляции из-за эпидемии коронавируса. Судя по всему, сидеть в четырех стенах еще придется как минимум до начала мая. Это просто идеальное время, чтобы посмотреть новые или уже известные фильмы. Тем более что большинство провайдеров и онлайн-платформ до мая сделали бесплатным доступ к контенту. Журналист amic.ru Вячеслав Кондаков составил подборку фильмов на тему самоизоляции, которые вам необходимо посмотреть именно сейчас.

"Окно во двор"

Альфреда Хичкока называют мастером саспенса, и еще раз убедиться в этом можно посмотрев его легендарную картину. Профессиональный фотограф прикован к инвалидному креслу из-за сломанной ноги. Его одолевает скука, и он начинает наблюдать за соседями и всем происходящим во дворе. Наблюдения наталкивают его на мысль, что один из соседей убил свою жену. Друзья же фотографа уверены, что у него паранойя. Расследование приведет к незабываемому финалу.

Великий шедевр Хичкока, как и многие работы маэстро, совершенно не устарел. Картине "Окно во двор" скоро исполнится 70 лет, а смотрится она на одном дыхании. Во время самоизоляции почти каждый житель страны сейчас – персонаж Джеймса Стюарта из фильма: подсматривает за соседями в поисках хоть какого-то развлечения. Идеальное кино в период эпидемии.

"Птицы"

Еще одна работа американского режиссера, которая именно сегодня выглядит актуальной как никогда. Хичкок задумывал "Птицы" как логическое продолжение "Психо" – только еще более пугающее и масштабное. Идея картины, обещавшей зрителям новый уровень ужаса, пришла к мастеру саспенса в результате осмысления массовой атаки чаек и буревестников на калифорнийский город Капитола, произошедшей летом 1961 года. Результатом стало невероятно увлекательное психологическое исследование крушения мира на примере одного взятого городка. Мелодрама, триллер, фильм ужасов – жанр "Птиц" определить невозможно. Вторую половину картины главные герои, как и многие сейчас, вынуждены сидеть дома и не выходить на улицу.

"12 обезьян"

Загадочный коктейль "Назад в будущее" и фильмов о конце света. 2035 год. Чудовищный вирус уничтожил 99% населения Земли. Оставшиеся в живых люди вынуждены обитать под землей. Уголовник Джеймс Коул добровольно отправляется в опасное путешествие на машине времени в прошлое. Там он должен найти источник возникновения вируса, который разработала некая организация "12 обезьян". Великолепное кино о конце света и путешествии во времени, где Брюс Уиллис и Брэд Питт играют едва ли не лучшие роли в своей карьере. "12 обезьян" – история о неизбежности смерти и о том, что будущего у человечества нет и людям неизбежно приходится возвращаться в свои воспоминания, где они были когда-то счастливы.

"Сияние"

Эпический фильм ужасов от Стэнли Кубрика. Писатель Джек Торренс вместе с семьей отправляется в гостиницу смотрителем на несколько месяцев. Однажды в этом отеле смотритель уже убил своих дочерей и жену топором. Джек Торренс уверен, что такое с ним не повторится. Однако после приезда в отеле начинают происходить загадочные вещи. Тем более что сын Джека, Дэнни, обладает сверхспособностями.

"Сияние", возможно, самый популярный фильм Стэнли Кубрика, который становится еще более загадочным и таинственным. Вокруг ленты существует много легенд, что режиссер оставил в нем много пасхалок, в которых признается, что именно он снимал высадку американских астронавтов на Луну. Однако на деле же "Сияние" – просто выдающийся триллер о природе человеческого безумия.

"Комната"

Настоящее пособие по самоизоляции. История о том, как мать и сын годами живут в запертой комнате, в которой их держит маньяк. Несмотря на довольно мрачный контекст, фильм разворачивает перед зрителем совершенно необыкновенную историю взросления маленького мальчика, который открывает для себя жизнь в буквальном смысле слова. Красавица и умница Бри Ларсон за работу в "Комнате" получила заслуженный "Оскар".

"Комната страха"

Самый недооцененный фильм Дэвида Финчера, которого фанаты любят за картины "Семь", "Бойцовский клуб" или "Игру". Джоди Фостер с дочерью въезжают в только что купленный дом, оборудованный комнатой, в которой можно спрятаться на случай, если в дом проникнут воры. Клаустрофобический триллер, в котором лишний раз дается подтверждение фразе: "Мой дом – моя крепость".

"Судная ночь"

Одна из лучших антиутопий, предсказавших уже многие события, происходящие в мире из-за коронавируса. По сюжету в будущем в мире нет преступности. Однако взамен американское правительство учредило специальную "Судную ночь": в течение 12 часов можно убивать кого угодно и тебе за это ничего не будет. Одной семье придется в одну из таких ночей выдержать нелегкое испытание, чтобы выжить и остаться людьми, когда твои милые, на первый взгляд, соседи угрожают убить тебя. Скажите, ну вам ничего не напоминает это?

"Клуб "Завтрак"

Культовая картина Джона Хьюза, которой совсем недавно исполнилось 35 лет. В качестве наказания за свой проступок пятеро школьников из разных социальных групп вынуждены провести в школе вместе выходной день. Чтобы скоротать время подростки отвечают на важные для себя вопросы: "Кто я такой?", "Чем хочу заниматься?". Мы решили, что без комедий в этом списке нельзя.

"Мгла"

Маленький городок накрывает сверхъестественный туман, отрезая людей от внешнего мира. Группе героев, оказавшихся в этот момент в супермаркете, приходится вступить в неравный бой с обитающими в тумане монстрами. Фрэнк Дарабонт, известный по экранизациям книг Стивена Кинга "Побег из Шоушенка" и "Зеленая миля", снял по-настоящему страшное кино. Превосходная метафора наших дней: если вышел на улицу – рискуешь быть съеденным.

"Нечто"

Хит эпохи видеокассет. Фильм ужасов Джона Карпентера рассказывает о группе полярников в Антарктиде, которые находят собаку, зараженную внеземным вирусом. Он позволяет принимать любую форму, включая человека. Теперь полярники не знают, кто рядом с ними – человек или монстр.

"Гравитация"

Умопомрачительная картина Альфонсо Куарона, ставшая вехой в истории кино. Героиня Сандры Буллок застряла одна в бесконечном космосе. В стремлении выжить она невероятным способом, в беспорядочном вращении в вакууме, остается на русской космической станции. Даже в такой безнадежной ситуации астронавт сумела найти выход.

"Марсианин"

Еще один фильм, где герой пытается спастись в космосе. Биолог Марк Уотни случайно остался один на Марсе. Заберут его не скоро: почти через полтора года. В ожидании спасения герой Мэтта Дэймона выращивает картошку и слушает танцевальную музыку. Кино о надежде, которая так нужна сегодня.