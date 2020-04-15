Ешьте вкусно и #ОставайтесьДома. Как заказать пиццу в Барнауле и получить подарок

Безопасно, быстро, вкусно! Компания "Гриль №1" продолжает работать в режиме самовывоза и бесконтактной доставки. Пицца, шаурма, wok, салаты и десерты могут приехать к вам домой в любое время суток.

"Гриль №1" заботится о вашем здоровье и ответственно подходит к мерам предосторожности. Сотрудники регулярно проводят дезинфекцию, каждые полчаса обрабатывают столы и стойки, проветривают и обеззараживают производственные помещения с помощью кварцевых ламп. В каждом зале установлены дозаторы с дезинфицирующим раствором.

Заказ привозит курьер, оставляет у вашей двери и ждет, пока вы его заберете. Оплатить можно онлайн, через терминал или в мобильном приложении. Также возможно забрать еду самим по удобному для вас адресу.

Сейчас "Гриль №1" запустил акцию, которая уже пользуется популярностью среди барнаульцев. При заказе любой пиццы 35 см вы получаете сырные палочки в подарок. А также компания представила вкусную новинку – сладкие пиццы. Посмотреть все акции и новинки можно на сайте или в аккаунте Instagram.

Оформить и оплатить заказ можно: