Названо число умерших от пневмонии в Горном Алтае

Пресс-служба регионального Роспотребнадзора сообщила об уменьшении заболеваемости пневмонией в Республике Алтай, сообщают "Новости Горного Алтая".

Так, с начала 2020 года соответствующий диагноз поставили 271 жителю региона. Это в 1,7 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (472 пациента).

От пневмонии умерли восемь человек. Для сравнения, в 2019 году по этой причине скончался 41 человек, в 2018-м – 33, а в 2017-м – 30.

Как ранее писал amic.ru, заместитель председателя регионального правительства Ирина Долгова привела статистику заболеваемости пневмонией в Алтайском крае.

По ее словам, в первом квартале 2020 года в крае зарегистрировали чуть более 4,5 тысячи случаев пневмонии. За тот же период прошлого года – 7,5 тысячи. Одновременно в стационарах региона на 3 апреля находилось порядка 300 больных. Из них четверо-пятеро – в тяжелом состоянии.