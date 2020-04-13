Проблему нехватки медиков в Бийске пытаются решить при помощи студентов

Студенты старших курсов алтайского медуниверситета уехали в Бийск, где их распределили между медорганизациями. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, студенты будут заниматься оказанием первичной помощи населению.
Как ранее писал amic.ru, в Бийске, по последним данным, не хватает порядка 200 медиков. Тем острее ощущается проблема сейчас, когда из-за коронавируса у врачей наблюдается повышенная нагрузка.
Напомним, 13 апреля региональный оперштаб подтвердил информацию о первом случае заболевания в Бийске. Всего же на данный момент коронавирус в Алтайском крае выявили у 36 человек. Трое из них уже вылечились, их выписали из больницы.
Комментарии
а что так? гастробайтеры не горят желанием?а кто-то на верху на них большие надежды возлагал
Вот парадокс!
Вроде бы такая реформа медицинская, вроде бы "наукоград".
Вроде бы на депутатов не учат ни где.
Но депутатов и прочих хватает, ещё и очередь. А врачей не хватает. Хотя и ситуация сейчас ещё совсем радужная.
А нормальную зарплату врачам платить не пробовали? Помогает бороться с дефицитом кадров
А нормальную зарплату врачам платить не пробовали? Помогает бороться с дефицитом кадров
Зарплата - процентов 70-80. Даже если ее задрать, хотя бы до той, которая подается в статистике, то останется скотский график и скотские условия работы, когда больница больше думает, как от юристов отписаться и план чтоб в норме был (больше-меньше нельзя), чем как вылечить
А учиться за них министр будет
13.04.2020 17:31
Пионер
Уймись. В Бийске нет ВУЗов по медицине. Есть только колледж, который обучает младший медперсонал.