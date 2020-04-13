Проблему нехватки медиков в Бийске пытаются решить при помощи студентов

Студенты старших курсов алтайского медуниверситета уехали в Бийск, где их распределили между медорганизациями. Об этом сегодня в ходе онлайн-конференции рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Попов. По его словам, студенты будут заниматься оказанием первичной помощи населению.

Как ранее писал amic.ru, в Бийске, по последним данным, не хватает порядка 200 медиков. Тем острее ощущается проблема сейчас, когда из-за коронавируса у врачей наблюдается повышенная нагрузка.

Напомним, 13 апреля региональный оперштаб подтвердил информацию о первом случае заболевания в Бийске. Всего же на данный момент коронавирус в Алтайском крае выявили у 36 человек. Трое из них уже вылечились, их выписали из больницы.