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Проходит все, пройдет и это. Алтайский психолог рассказала, как пережить самоизоляцию

, ИА "Амител"
Советы для тех, кто вынужден сидеть дома
Фото: novokuhnya.ru

Фото: novokuhnya.ru

Шла третья неделя самоизоляции. Уже не хочется так много спать, не так заманчива идея переделать все домашние дела и уделять время себе любимому. Этот незапланированный отпуск утомляет. О том, как минимизировать дискомфорт в это непростое время, amic.ru рассказала алтайский психолог-дианалитик, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии Наталья Булыгина.

Самоизоляция – очень непростой период для всех. Мы смотрим на окружающий мир как бы со стороны, лишены возможности когда угодно и где угодно встречаться с родными, добровольно или по настоянию ограничили себя в передвижении, даже школа теперь и та дистанционная. Никто не говорит, когда все это закончится, зато столько слухов и фейков от "знатоков" в соцсетях и мессенджерах. Все это не просто держит человека в стрессе, это фрустрирует – выбивает почву из-под ног. И, к сожалению, возможно учащение конфликтов между детьми и родителями, супругами, родственниками.

Чтобы пережить сложившуюся ситуацию с минимальными эмоциональными потерями, запаситесь терпением, выдержкой, не забывайте о дисциплине и, главное, сохраняйте человечность, советует психолог.

Вот небольшая инструкция по самоорганизации от Натальи Булыгиной.

Придерживайтесь правила "золотой середины"

Не стоит смотреть на ситуацию через крайность "ужас-кошмар", это снижает рациональность мышления. Но и отрицать сам факт пандемии, надеясь на авось, тоже нельзя, чтобы не упустить драгоценное, ничем не восполняемое время и здоровье. Количество заболевших растет, есть смерти. Рисковать сейчас не время, поясняет психолог.

Контролируйте свои эмоции

Необходимо помнить, что мы живем в социуме и не все, что происходит в нашей жизни, зависит только от наших желаний. Не на все изменения мы можем повлиять, но вот возможность управлять собственными эмоциями совершенно точно есть у каждого. Это факт, который было бы хорошо использовать во благо.

Есть ряд "когнитивных искажений", которые очень мешают нам жить. "Все плохо, будет еще хуже", "Я не смогу вернуться к нормальной жизни", "Почему кому-то можно, а мне нет" – вот так думать не надо. Такие мысли не просто ухудшают настроение, но и вгоняют в депрессию. Сделайте выбор в пользу рационального, свободного от искажений мышления: "Да, сейчас не просто, но мы все переживем", "Да, я не знаю, как будет дальше, но ведь самое темное время суток – перед рассветом", "Всему свое время, придет и мое".

Оставайтесь людьми

Необдуманные, скоропалительные выводы, решения и поступки, сделанные сейчас, когда все крутится только вокруг коронавируса, могут иметь для вас последствия в будущем. Старайтесь оградить себя от лишних неприятностей и дополнительных хлопот.

"Принимайте значимые решения только после того, как хорошо взвесите все за и против. Опирайтесь на здравый смысл. Прежде чем выразить осуждающую мысль в адрес тех, кто заболел, подумайте, пожалуйста, а действительно ли ваше мнение сейчас так необходимо? Поможет ли оно здоровым людям не заразиться, а заболевшим или умирающим исцелиться? Никто из нас не застрахован от непредвиденных неприятностей", – подчеркивает Наталья Булыгина.

Извлеките пользу

Позвольте себе выйти из роли "белок в колесе" или "загнанных лошадей". Отдохните от изнуряющей повседневной суеты. Используйте время самоизоляции для того, чтобы самостоятельно или с психологом увидеть себя настоящего – освободиться от навязанных, чужеродных идей, установок, программ. Разглядите свои истинные потребности, ценности, желания.

Оставайтесь вместе

Почаще звоните родственникам, друзьям, встречайтесь в формате видеоконференций, чтобы поговорить о прекрасном, добром, о том, что поднимает настроение. Смейтесь. Человек с чувством юмора проще переживает трудности. Вспомните о том, на что не хватало времени, но очень хотелось поделать: обучение, чтение книг, рисование, пение, вышивание, йога, игра на инструментах, новые языки, медитация, настольные игры, романтические ужины и так далее.

"Благодарите себя и всю Вселенную за возможность двигаться, видеть, чувствовать, дышать, говорить. Поддерживайте друг друга. Как говорил мудрый царь Соломон, "проходит все, пройдет и это", – подытоживает психолог.

"ИнтроРесурс" 
Мы находимся в бизнес-центре "Альфа-центр" на улице Союза Республик, 36Б, офис 27 (2 этаж)
Звоните по номеру: 8-999-475-64-79
или пишите на электронную почту: a2n@introresurs.ru 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.04.2020 07:05
- гость -

Просыпаешься,а первая новость на Яндексе "Путин заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в России"

14.04.2020 07:45
- гость -

Ни о чем! Этак любой психологом может мастырить.

14.04.2020 08:30
- гость -

14.04.2020 07:45
- гость -

Ну да. Можно было и этим ограничиться-
Как говорил мудрый царь Соломон, "проходит все, пройдет и это")

14.04.2020 08:52
- гость -

Совсем ни о чём.Как и битлы со своей песенкой Let it be.Всякую чушь пороли ))

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