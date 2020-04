Статую Христа в Бразилии "переодели" во врачебный халат

Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро "переодели" в халат врача в знак солидарности с медицинскими работниками, которые борются с коронавирусом, пишет ТАСС.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud