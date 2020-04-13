Статую Христа в Бразилии "переодели" во врачебный халат

Статую Христа-Искупителя на горе Корковадо в Рио-де-Жанейро "переодели" в халат врача в знак солидарности с медицинскими работниками, которые борются с коронавирусом, пишет ТАСС.

Rio's Christ the Redeemer statue lit up to look like a doctor on Easter Sunday to honor health care workers on the front lines of the coronavirus battle. https://t.co/IsS7UPErUb pic.twitter.com/T3ssZo9mud — ABC News (@ABC) April 13, 2020

Такой вид статуя получила благодаря подсветке. На монументе появилась надпись "спасибо" на множестве языков, среди которых португальский, испанский, английский, немецкий, итальянский, китайский, французский, арабский и русский.

Кроме того, статую подсветили цветами национальных флагов тех стран, которые сильнее всего пострадали от коронавируса. Это США , Италия, Испания, Китай и Бразилия.