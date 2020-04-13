Не по понятиям. Алтайские заключенные отказались свидетельствовать против сокамерника

Следователи завершили разбирательство в отношении четверых осужденных одной из колоний Рубцовска. Их обвиняют в отказе от дачи показаний. Подробности сообщает пресс-служба Следственного комитета по Алтайскому краю.

Установлено, что в январе 2020 года мужчины стали свидетелями того, как один из заключенных оскорбил сотрудника колонии. В ходе следствия все четверо отказались давать показания без объяснения причин.

Расследование завершилось. Дело направили в суд. Санкция статьи, по которой обвиняют заключенных, предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до трех месяцев.