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Каникулы или ад кромешный? Что думают алтайские студенты о дистанционном образовании

, ИА "Амител"
Месяц назад студенты готовы были выйти на митинг, чтобы преподаватели перевели их на дистант, а сейчас хотят обратно на "очку"

Неделя прошла с того момента, как вузы Алтайского края перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Напомним, произошло это великое событие 6 апреля 2020 года. Мы подумали, что студенты уже успели привыкнуть к новому формату, и выяснили их отношение к удаленке. Мнения  разные, но общий посыл свободолюбивой братии таков: дома хорошо, а в вузе лучше. Да, мы тоже очень удивились.

 "Не учимся, а отправляем ответы"

Алена, факультет дизайна, АлтГТУ

– Большую часть времени мне приходится рисовать, как вручную, так и с использованием специальных программ. Главные профильные предметы подразумевают основную работу на ПК. Поэтому на пары мы приносили свои ноутбуки и показывали, как проходит работа над проектом. С переходом на дистанционку мы также показываем (отправляем) результат по контрольным точкам.

Главная сложность – отсутствие полноценной консультации по заданиям. Преподавателю нужно успеть помочь всем студентам, скинуть примеры, обсудить, как и что можно улучшить, и не всегда его хватает на всех.

Но если по профильным предметам нам все же уделяют внимание и стараются чему-то научить, то с общими дисциплинами все гораздо хуже. Никаких лекций у нас нет. Все, что мы получаем, – это задания, которые нужно выполнить в срок. Максимум, что нам присылают, – презентации. Изучайте, смотрите, пишите. Вмешательство в учебный процесс преподавателей минимально.

Основное общение с педагогами происходит через WhatsApp. Иногда мы отправляем задание на электронную почту. Личный же кабинет на сайте вуза ориентирован на одностороннее общение преподавателя и студента. Мы не можем здесь отправлять выполненные работы, доклады, презентации. Для этого приходится использовать соцсети и мессенджеры.

В моем представлении учеба – это процесс, где студент перенимает знания от преподавателя. Если человек желает изучить что-либо самостоятельно – это самообразование. Дистанционное образование, с которым я сейчас столкнулась, не похоже ни на что из этого. Мы не учимся, мы лишь отправляем ответы на конкретные вопросы.

Тем не менее в дистанционке есть то, что меня радует. Преподаватели рисунка и живописи (тех предметов, где мы должны стоять непосредственно перед натурой и рисовать ее) скорректировали для нас программу, чтобы не останавливать образовательный процесс. Например, портрет человека, который мы должны были рисовать, заменили на автопортрет. Не нужно лишний раз ни с кем контактировать и выходить из дома, ты есть у себя всегда.

 "Мы вынуждены скитаться по Сети"

Алина, АлтГУ, институт массовых коммуникаций, филологии и политологии  

– За несколько дней до перехода на дистанционное обучение администрация университета утверждала, что наш вуз максимально подготовлен к удаленной работе. И в первый же день портал дистанционного образования Moodle при АлтГУ упал. Сервер просто не выдержал нагрузки и с 9 утра был недоступен. Я учусь с 18:20. Нам пришлось в экстренном порядке искать сторонние платформы для проведения занятий. Хорошо, что была лекция, семинар отменили. До сих пор занятия проходят очень неорганизованно. Студенты и преподаватель вынуждены скитаться по просторам Сети, чтобы хоть где-то найти место для обсуждения материала.

Учиться на дистанционке значительно сложнее. Очно ты видишь в расписании семинар, начитываешь материал, приходишь и делишься прочитанным с преподавателем и остальными студентами. Если ты не рассмотрел какой-то аспект, тебя мобильно дополнит другой. Дистанционка – это ад кромешный. Мало того, что увеличивается нагрузка, потому что ставят больше часов (чтобы не расслаблялись, хотя для магистрантов это совершенно необоснованно – у нас и работа сейчас удаленная, и учеба; в общем, сплошной нервный срыв). Так еще ответ нужно предоставлять в виде презентаций. Ты читаешь, преобразовываешь прочитанное в текст, раскидываешь по слайдам, готовишь сопроводительную речь и презентуешь работу коллегам. И это только один семинар. А их в день два и по разным предметам, и так с понедельника по субботу.

Преподавателям тоже несладко: они вынуждены формировать отчеты, прикладывая скрины в качестве доказательств наших работ, потому что (не удивляйтесь) Moodle не работает, и никто вас отследить не может. Мы отчитываемся материалами в .docx и .pptx, а преподаватели это все отдают контролерам.

Пара проходит фиксированно – 1,5 часа по расписанию. Правда, за этот промежуток рассматривается лишь 30% материала. Подготовка к ответу на 15 минут занимает около двух часов.

Никаких плюсов в этой форме образования я не вижу. Да, лекции удобно: зашел, посмотрел, прокомментировал. Тестирование тоже удобно. Но совсем другое дело семинары и практические работы. Обратную связь получаешь не всегда. Поэтому ты не знаешь, насколько правильно работаешь.

Оказалось, что дистанционно катастрофически сложно усвоить большой доклад (а письменные ответы на семинарские вопросы достаточно объемные). Приходится прилагать титанические усилия, чтобы заставить себя задержаться на транслируемой мысли. Очно проще с этим справляться, стены университета дисциплинируют.

Очно преподавателю можно задать дополнительные вопросы по теме, что-то уточнить. На дистанционке ты не получишь ответов – у преподавателя просто не хватит на тебя своих возможностей.  

В общем, выяснилось, что ходить в университет полезно. Живое общение – это фантастически круто.

 "Дистант – это затяжные каникулы"

– Александр, АлтГТУ, магистратура

– Учиться стало гораздо легче, я меньше трачу на это своего времени. Занятия сейчас ведут через личный кабинет студента. Преподаватели отправляют лекции и задания. Готовые работы скидываем учителям на почту или через обратную связь в этом же кабинете. Но все-таки, я считаю, что дистанционное обучение неэффективно, так как при отсутствии интернета студент не сможет выполнять задания. Кроме того, преподаватели не могут отследить, как занимаются студенты и выполняют ли то, что положено. А можно ведь в принципе ничего не делать, потому что нет такого контроля, как на очной форме.

Я не могу сказать, что мне не нравится, как мы сейчас учимся. Просто я, если честно, в данный момент занимаюсь собой и "забил" на учебу.

Вообще дистант – это не обучение, а затяжные каникулы. Настоящая учеба возможна только на "очке". К тому же алтайские вузы не готовы к дистанционной форме и это влияет на качество самого обучения.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.04.2020 07:30
- гость -

– За несколько дней до перехода на дистанционное обучение администрация университета утверждала, что наш вуз максимально подготовлен к удаленной работе. И в первый же день портал дистанционного образования Moodle при АлтГУ упал. Сервер просто не выдержал нагрузки и с 9 утра был недоступен.

И это говорят взрослые студенты. А как учиться младшим школьникам, многие из которых совсем не умеют работать самостоятельно,а родители весь день на работе?

14.04.2020 07:52
- гость -

По ват сапу?? А в режиме видеоконференции не пробовали делать?

14.04.2020 07:54
Гость

Могу как взрослый студент подтвердить- вся инновационная спесь с вузов Алтая слетела. И по факту имеем полное непонимание и неумение работать с новыми технологиями! Ноль на выходе.

14.04.2020 08:05
Элен

А как учатся студенты в мединституте? Тема не раскрыта, пробегитесь по другим вузам. Просто интересно

14.04.2020 08:13
- гость -

Настоящая учеба возможна только на "очке".

Ну а как же заочники во все времена учатся? Вот и вы примерно также.

14.04.2020 08:30
- гость -

Дистанционка – это ад кромешный. Мало того, что увеличивается нагрузка, потому что ставят больше часов в общем, сплошной нервный срыв.
А теперь представьте,как проходит дистанционное обучение в сельской местности,если у ВУЗА,который максимально был подготовлен к удаленной работе, уже к 9.00 не выдержал сервер)))))))))))

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