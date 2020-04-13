Не выплатившего кредит жителя Алтайского края похитили и заставили работать

Житель Баевского района стал жертвой похищения, после того как взял кредит и не стал его выплачивать, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Поручительницей по займу выступила женщина из Новосибирской области. После того как суд взыскал с нее долг заемщика, супруг сибирячки решил вернуть деньги.

Следователи доказали, что для этого он вместе с двумя родственниками прибыл к должнику и насильно вывез в соседний регион. Там неудачливого заемщика трудоустроили, а зарплату забирали в счет погашения долга.

Суд согласился с доводами следствия, квалифицировавшего действия группы лиц как самоуправство и похищение. Им назначено наказание в виде колонии строгого режима, где осужденным предстоит провести от шести до шести с половиной лет.