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Мало не покажется. Высокоскоростной интернет предлагают испытать жителям Алтая

, ИА "Амител"
Известный провайдер готов предоставить быстрый доступ в Сеть и множество телеканалов

"Сибирские сети" предлагают новый тариф с высокоскоростным интернетом, а также телевидением. Компания составила пакет, которого хватит всем домашним. 135 телеканалов и скорость интернета 300 Мбит/с. Такая точка доступа не будет "тормозить", даже если подключится сразу вся семья. Интернета хватит на одновременное скачивание и загрузку тяжелых файлов. В это же время можно смотреть фильмы и ролики в Full HD или 4K, а также вести стримы.

Любители поиграть легко запустят серьезные сетевые проекты, зависаний и подгрузок не будет. Надежный сигнал для нескольких устройств обеспечит роутер TP-Link Archer C5. Он поддерживает современный стандарт связи, его скорость втрое быстрее устройств серии N. Роутер передает информацию на двух диапазонах частот. Скорость 867 Мбит/с достигается при 5 ГГц. При 2,4 ГГц поток разгоняется до 300 Мбит/с. Именно это делает такой роутер подходящим для просмотра потокового видео и сетевых игр.

Кроме того, в пакет интернет+ТВ "Сибирские сети" добавили Kaspersky Anti-Virus, первый месяц использования – бесплатно. 

Все подробности подключения можно узнать по телефону: 8 800 555 46 42.

Также клиентов ждут в офисах: в Барнауле на улице Петра Сухова, 2в; в Бийске на Мерлина, 10; в Рубцовске на Ленина, 17; в Заринске офис открыт на Металлургов, 9. 

Сайт: "Сибирские сети".

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

14.04.2020 08:49
гость

Тьфу! Эти телеканалы. Такая гадость.

14.04.2020 08:56
- гость -

По всем каналам одно и тоже - восхваляют путина и новости про коронавирус!

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