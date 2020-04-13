Московский школьник сдал в полицию мать, ушедшую в запой во время самоизоляции

12-летний московский школьник обратился в полицию и сдал мать, которая на время самоизоляции ушла в запой. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

Мальчик самостоятельно пришел в отдел и рассказал, что мать все время пьет, кричит на него, а всю минувшую ночь громко слушала музыку.

Полицейские выехали на место и действительно застали женщину в состоянии сильного опьянения. Как оказалось, в квартире, кроме матери и сына, проживала старшая сестра мальчика со своей семьей, а также его тетя со своими детьми. Во время агрессивного поведения матери школьник прятался в комнатах у родственников, но последнего дебоша он не выдержал и пошел в полицию.

Сейчас мальчик находится в детской больнице, а полиция собирается работать с его матерью. После окончания режима самоизоляции ее заставят найти работу и бросить пить.