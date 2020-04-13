Летучие пакеты и речки-вонючки. Жители Змеиногорска рассказали о мусорном коллапсе

Жители Змеиногорска просят помощи в борьбе со свалкой, которая мешает им жить. Открытое обращение населения опубликовал "Змеиногорский вестник".

Горожане рассказали, что рядом с полигоном ТБО растут кучи мусора, которые сбрасывают местные жители и сотрудники соответствующих служб. По словам автора обращения, происходит это потому, что к центру свалки проехать невозможно. Горы отходов разносит ветром по округе, а осложняет ситуацию то, что ассенизаторы сливают нечистоты, не доезжая до полей фильтрации. Едкий неприятный запах с ветром приходит к жилым домам.

"Дело в том, что ТКО с полигона должен вывозить наш региональный оператор ООО "ВторГеоРесурс". Они и вывозят, но не больше одной машины в день. А, представьте, сколько машин ежедневно доставляют ТКО на полигон?! В разы больше! Если немедленно не навести порядок на полигоне, свалка "выползет" за ограждение и просто "похоронит" близлежащие дома!" – пишет житель города.