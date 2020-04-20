Пятница, 24 Апрель, 05:03

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 75,13
€ 81,15
18°

62773 +4774
Обь
438см +1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПасха-2020Пандемия коронавируса
Новости

Суперфуд с востока. Почему стоит попробовать пасту из кунжута и турецкого гороха

, ИА "Амител"
Поддерживаем иммунитет и готовим полезные бутерброды с хумусом, фавой и другими восточными закусками, произведенными на Алтае

Укрепить иммунитет и разнообразить рацион в режиме самоизоляции помогут готовые растительные блюда от компании "Полезные продукты": хумус, фава и паштеты из семечек. Это натуральные продукты, которые сохранили всю пользу бобовых культур и семян подсолнечника.

Например, паштет из семечек – это паста, богатая полезными жирами и витаминами, а также растительным белком и клетчаткой. Особенно они важны в период, когда необходимо поддерживать силы и восстанавливать баланс организма: во время диеты, поста, при беременности. Подсолнечные семечки хорошо влияют на состояние кожи и волос благодаря витаминам и жирам. Продукт может стать полноценной заменой мясных паштетов для вегетарианцев и постящихся.

Фава – классическая греческая закуска родом с острова Санторини. Это нежное пюре из желтого лущеного гороха, оливкового масла и лука. Фава также богата клетчаткой и растительным белком. Это готовый полноценный гарнир – как к рыбе и мясу, так и к овощам.

Хумус – закуска из турецкого гороха (нута), тхины (пасты из кунжута), оливкового масла, лимонного сока и специй. Нут – основа рациона вегетарианцев. Этот вид гороха – источник не только белка, но и витаминов группы В, которых часто не хватает приверженцам растительного питания. Их недостаток в организме может грозить анемией, усталостью, слабостью, проблемами с кожей, болями в мышцах.

 

Один из самых популярных вкусов хумуса от "Полезных продуктов" – с кедровыми орешками. В сети "Мария-Ра" он сейчас представлен со скидкой. Акция продлится до 21 апреля 2020 года. Это отличная возможность познакомиться с восточной закуской поближе.

Хумус быстро найдет место на вашей кухне, ведь это универсальное блюдо, которое можно есть с овощами или хлебцами, использовать вместо соуса в салат, заворачивать в питу или намазывать на бутерброд. В Instagram "Полезных продуктов" найдется множество рецептов с этой закуской, например, боул с хумусом, ПП-шаурма или рулетики из огурца.

Боул с хумусом

Предлагаем лишь один из возможных вариантов сбалансированного боула. В качестве основы будет выступать нут. К нему добавляются овощи, сыр и зелень, а в качестве топпинга – пара ложек хумуса. 

Понадобится:

  • глубокая миска – 1 шт.
  • помидоры (черри) – 5-6 шт.⠀
  • оливки – 5-6 шт.⠀
  • нут отварной – 30 г
  • сыр (фета) – 30 г
  • рукола – 30 г⠀
  • шпинат – 30 г
  • хумус классический – 1-2 ст. л.⠀
  • масло (оливковое) – 1 ст. л.⠀

Процесс приготовления:

1. Разрежьте помидоры черри пополам, а сыр фета – кубиками.⠀
2. Добавьте в миску все ингредиенты.⠀
3. Украсьте блюдо хумусом и оливковым маслом. По желанию – перемешайте.⠀

ПП-шаурма

По этому рецепту шаурма получается менее калорийной, тяжелой и жирной. Кроме того, она подходит вегетарианцам. 

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

  • хумус (по вкусу)
  • лист салата
  • лук белый
  • сыр сулугуни (можно заменить на тофу)
  • тортилья или лаваш
  • белый йогурт
  • чеснок
  • зелень
  • соль 

Процесс приготовления:

1. Готовим соус. Мелко рубим чеснок и зелень. Смешиваем их с йогуртом, солим по вкусу.

2. Сыр или тофу режем на ломтики толщиной примерно 1 см и обжариваем на гриле или сухой антипригарной сковороде. Тортилью или лаваш смазываем хумусом, сверху выкладываем лук, лист салата и обжаренный сыр. Поливаем соусом из йогурта и заворачиваем в конверт. Прогреваем на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Рулетики из огурца

Легкая, свежая и вкусная закуска. Будет красиво смотреться на праздничном столе, а благодаря простоте приготовления займет достойное место и в повседневном меню. 

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

  • свежий огурец
  • хумус с вялеными помидорами и прованскими травами
  • свежий помидор
  • вяленый помидор
  • маслины
  • сливочный или творожный сыр

Процесс приготовления:

Огурец моем и режем овощерезкой на длинные и тонкие полоски. Полоску из огурца смазываем хумусом, сверху выкладываем оба вида помидоров, маслины и сливочный сыр. Сворачиваем. Таким же образом делаем остальные рулетики, сервируем их на блюде и подаем к столу.

Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров хумус, фава и паштет из семечек надолго насыщают организм и притупляют чувство голода. "Полезные продукты" приготовлены без консервантов, имеют сертификат кошерности. Вся продукция пастеризована и готова к употреблению.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.04.2020 07:48
- гость -

продукция не особо... на оооочень редкого любителя.

20.04.2020 08:23
- гость -

кунжутные семечки пропускаешь через миксер, добавляешь меда и ешь, очень вкусно

20.04.2020 09:02
- гость -

Ещё цену на все эти чудеса напишите... горох с крахмалом и водой по цене телячьей вырезки или сёмги... скорее побежала покупать !

20.04.2020 10:06
- гость -

Сначала очень заинтересовалась .. думаю, что этл вкусно и полезно.. но! Как только увилела, что продукция продаётся в Марии ра , аппетит пропал и желание попробовать тоже. Да, мыслю стеретипно , но что поделать

20.04.2020 10:59
Ольга

Мне их хумус нравится, покупаю для завтрака. Покупаю в Хорошем настроении, там подешевле, чем в Марии-Ра.

20.04.2020 11:05
- гость -

Оля, а вы покупаете его для завтрака потому, что работаете дворничихой на свежем воздухе и твёрдо уверены, что гороховый газ никому не повредит?

21.04.2020 13:12
Некто Итого

20.04.2020 11:05

- гость -
А как из положения выходите Вы?? "Шепчите" надеясь на коронное безлюдье??

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< апрель 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30         
00:20
В Республике Алтай подтверждены новые случаи заражения коронавирусом 0
23:44
Алтайское село три недели остается без центрального водоснабжения 0
23:10
Пенсионерка из Сибири подожгла траву на даче и чуть не сгорела сама 0
22:44
Житель Рубцовска вынудил подростка спрыгнуть со второго этажа 0
22:10
Ягненок муфлона родился в барнаульском зоопарке. Фото и видео 0
21:38
Еще у более 50 человек в Змеиногорском районе подозревают коронавирус 0
21:13
Маски по 25,5 рубля за штуку продают в магазинах Алтайского края 0
20:41
Предприниматели не могут получить обещанные на зарплаты деньги 0
20:13
В алтайском селе сгорело десять домов 1
19:40
Собака набросилась на ребенка в Бийске и укусила его за щеку 1
19:24
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 25 1
18:53
"Геи одолели меня". Дмитрий Пухляш Красилов рассказал о личной жизни 0
18:44
Системообразующий "Алтайвагон" через полгода может остаться без тысячи сотрудников 2
18:33
Запуск фонтанов в Барнауле могут отложить из-за коронавируса 1
18:06
Лес горит вблизи станции Озерки в Алтайском крае. Поселок заволокло дымом. Видео 5
17:56
Огромная пробка образовалась между Алтайским краем и Республикой Алтай из-за КПП 6
17:48
"Фото для личного пользования". Главврач Змеиногорской ЦРБ – о костюмах медиков 9
17:36
РЖД изменил порядок покупки билетов на поезда 2
17:27
Общественные территории Барнаула начали обрабатывать от клещей 0
17:14
"Материал довольно интересный". Председатель АКЗС – о дистанционном обучении 1
17:02
В Алтайском крае пройдет акция "Сад памяти", посвященная ветеранам ВОВ 0
16:54
Алтайский сварщик выиграл в лотерею новую квартиру 12
16:42
13 застрявших в Индии алтайских туристов вернутся домой 24 апреля 6
16:30
Путин уверен, что парад в честь Дня Победы обязательно состоится 4
16:18
172 дежурные группы работают в детских садах Барнаула 0
16:04
Новосибирский гастролер. В Барнауле ограбили офис микрозаймов 0
15:52
Число зараженных COVID-19 в России превысило 60 тысяч 4
15:40
Налог для самозанятых. Кого это коснется и кому будет выгодно 17
15:33
+15. Алтайский парламент назначил членов Общественной палаты по своей квоте 1
15:23
Омбудсмен поддержал идею запрета продажи алкоголя в Алтайском крае 51
15:10
Плюс один город. Карта распространения коронавируса в Алтайском крае. Инфографика 6
15:03
Россельхозбанк продлил срок действия просроченных карт 1
14:50
Алтайский край получил 179 миллионов на доплаты медикам, лечащим пациентов с COVID-19 9
14:36
Четыре краснокнижные птицы погибли на Алтае из-за контрабандистов 0
14:24
Министр рассказал, почему на Алтае не прекращается отопительный сезон в летнюю жару 31
14:13
"Республика Алтай уже давно заказала средства защиты". Хорохордин ответил Мантурову 0
14:01
Барнаулец с автовышки устроил концерт для возлюбленной 4
13:51
"Коллектив не очень". Начальник ГОЧС Бийска ответил на увольнение 4
13:38
"Это невозможно". Власти не закрывают алтайский рудник с 39 случаями COVID-19 7
13:24
Число зараженных коронавирусом выросло в Алтайском крае 9
13:19
Склады горят в Барнауле. Видео 7
13:13
Стало известно, будут ли на Алтае вводить пропуска с QR-кодами по примеру Москвы 34
13:03
Заворотнюк была при смерти, а теперь ее выписали. Что известно о состоянии актрисы? 9
12:49
Очередная группа алтайских туристов возвращается из Таиланда 14
12:42
COVID-19 ни при чем. Почему в Алтайском крае "просело" промпроизводство? 11
12:19
Защиту змеиногорских медиков показали в Алтайском крае 66
12:00
Депутаты Госдумы предложили разблокировать Telegram 12
11:40
Около 20 % сотрудников алтайских промпредприятий не вышли на работу после локдауна 13
11:34
Ребенка, вылечившегося от COVID-19, выписали из больницы в Алтайском крае 7
11:28
А вдруг госпитализация? Что собрать с собой в больницу, если заразился коронавирусом 11

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.