Суперфуд с востока. Почему стоит попробовать пасту из кунжута и турецкого гороха

Укрепить иммунитет и разнообразить рацион в режиме самоизоляции помогут готовые растительные блюда от компании "Полезные продукты": хумус, фава и паштеты из семечек. Это натуральные продукты, которые сохранили всю пользу бобовых культур и семян подсолнечника.

Например, паштет из семечек – это паста, богатая полезными жирами и витаминами, а также растительным белком и клетчаткой. Особенно они важны в период, когда необходимо поддерживать силы и восстанавливать баланс организма: во время диеты, поста, при беременности. Подсолнечные семечки хорошо влияют на состояние кожи и волос благодаря витаминам и жирам. Продукт может стать полноценной заменой мясных паштетов для вегетарианцев и постящихся.

Фава – классическая греческая закуска родом с острова Санторини. Это нежное пюре из желтого лущеного гороха, оливкового масла и лука. Фава также богата клетчаткой и растительным белком. Это готовый полноценный гарнир – как к рыбе и мясу, так и к овощам.

Хумус – закуска из турецкого гороха (нута), тхины (пасты из кунжута), оливкового масла, лимонного сока и специй. Нут – основа рациона вегетарианцев. Этот вид гороха – источник не только белка, но и витаминов группы В, которых часто не хватает приверженцам растительного питания. Их недостаток в организме может грозить анемией, усталостью, слабостью, проблемами с кожей, болями в мышцах.

Один из самых популярных вкусов хумуса от "Полезных продуктов" – с кедровыми орешками. В сети "Мария-Ра" он сейчас представлен со скидкой. Акция продлится до 21 апреля 2020 года. Это отличная возможность познакомиться с восточной закуской поближе.

Хумус быстро найдет место на вашей кухне, ведь это универсальное блюдо, которое можно есть с овощами или хлебцами, использовать вместо соуса в салат, заворачивать в питу или намазывать на бутерброд. В Instagram "Полезных продуктов" найдется множество рецептов с этой закуской, например, боул с хумусом, ПП-шаурма или рулетики из огурца.

Боул с хумусом

Предлагаем лишь один из возможных вариантов сбалансированного боула. В качестве основы будет выступать нут. К нему добавляются овощи, сыр и зелень, а в качестве топпинга – пара ложек хумуса.

Понадобится:

глубокая миска – 1 шт.

помидоры (черри) – 5-6 шт.⠀

оливки – 5-6 шт.⠀

нут отварной – 30 г

сыр (фета) – 30 г

рукола – 30 г⠀

шпинат – 30 г

хумус классический – 1-2 ст. л.⠀

масло (оливковое) – 1 ст. л.⠀

Процесс приготовления:

1. Разрежьте помидоры черри пополам, а сыр фета – кубиками.⠀

2. Добавьте в миску все ингредиенты.⠀

3. Украсьте блюдо хумусом и оливковым маслом. По желанию – перемешайте.⠀

ПП-шаурма

По этому рецепту шаурма получается менее калорийной, тяжелой и жирной. Кроме того, она подходит вегетарианцам.

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

хумус (по вкусу)

лист салата

лук белый

сыр сулугуни (можно заменить на тофу)

тортилья или лаваш

белый йогурт

чеснок

зелень

соль

Процесс приготовления:

1. Готовим соус. Мелко рубим чеснок и зелень. Смешиваем их с йогуртом, солим по вкусу.

2. Сыр или тофу режем на ломтики толщиной примерно 1 см и обжариваем на гриле или сухой антипригарной сковороде. Тортилью или лаваш смазываем хумусом, сверху выкладываем лук, лист салата и обжаренный сыр. Поливаем соусом из йогурта и заворачиваем в конверт. Прогреваем на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Рулетики из огурца

Легкая, свежая и вкусная закуска. Будет красиво смотреться на праздничном столе, а благодаря простоте приготовления займет достойное место и в повседневном меню.

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

свежий огурец

хумус с вялеными помидорами и прованскими травами

свежий помидор

вяленый помидор

маслины

сливочный или творожный сыр

Процесс приготовления:

Огурец моем и режем овощерезкой на длинные и тонкие полоски. Полоску из огурца смазываем хумусом, сверху выкладываем оба вида помидоров, маслины и сливочный сыр. Сворачиваем. Таким же образом делаем остальные рулетики, сервируем их на блюде и подаем к столу.

Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров хумус, фава и паштет из семечек надолго насыщают организм и притупляют чувство голода. "Полезные продукты" приготовлены без консервантов, имеют сертификат кошерности. Вся продукция пастеризована и готова к употреблению.