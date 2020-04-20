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Суперфуд с востока. Почему стоит попробовать пасту из кунжута и турецкого гороха

, ИА "Амител"
Поддерживаем иммунитет и готовим полезные бутерброды с хумусом, фавой и другими восточными закусками, произведенными на Алтае

Укрепить иммунитет и разнообразить рацион в режиме самоизоляции помогут готовые растительные блюда от компании "Полезные продукты": хумус, фава и паштеты из семечек. Это натуральные продукты, которые сохранили всю пользу бобовых культур и семян подсолнечника.

Например, паштет из семечек – это паста, богатая полезными жирами и витаминами, а также растительным белком и клетчаткой. Особенно они важны в период, когда необходимо поддерживать силы и восстанавливать баланс организма: во время диеты, поста, при беременности. Подсолнечные семечки хорошо влияют на состояние кожи и волос благодаря витаминам и жирам. Продукт может стать полноценной заменой мясных паштетов для вегетарианцев и постящихся.

Фава – классическая греческая закуска родом с острова Санторини. Это нежное пюре из желтого лущеного гороха, оливкового масла и лука. Фава также богата клетчаткой и растительным белком. Это готовый полноценный гарнир – как к рыбе и мясу, так и к овощам.

Хумус – закуска из турецкого гороха (нута), тхины (пасты из кунжута), оливкового масла, лимонного сока и специй. Нут – основа рациона вегетарианцев. Этот вид гороха – источник не только белка, но и витаминов группы В, которых часто не хватает приверженцам растительного питания. Их недостаток в организме может грозить анемией, усталостью, слабостью, проблемами с кожей, болями в мышцах.

 

Один из самых популярных вкусов хумуса от "Полезных продуктов" – с кедровыми орешками. В сети "Мария-Ра" он сейчас представлен со скидкой. Акция продлится до 21 апреля 2020 года. Это отличная возможность познакомиться с восточной закуской поближе.

Хумус быстро найдет место на вашей кухне, ведь это универсальное блюдо, которое можно есть с овощами или хлебцами, использовать вместо соуса в салат, заворачивать в питу или намазывать на бутерброд. В Instagram "Полезных продуктов" найдется множество рецептов с этой закуской, например, боул с хумусом, ПП-шаурма или рулетики из огурца.

Боул с хумусом

Предлагаем лишь один из возможных вариантов сбалансированного боула. В качестве основы будет выступать нут. К нему добавляются овощи, сыр и зелень, а в качестве топпинга – пара ложек хумуса. 

Понадобится:

  • глубокая миска – 1 шт.
  • помидоры (черри) – 5-6 шт.⠀
  • оливки – 5-6 шт.⠀
  • нут отварной – 30 г
  • сыр (фета) – 30 г
  • рукола – 30 г⠀
  • шпинат – 30 г
  • хумус классический – 1-2 ст. л.⠀
  • масло (оливковое) – 1 ст. л.⠀

Процесс приготовления:

1. Разрежьте помидоры черри пополам, а сыр фета – кубиками.⠀
2. Добавьте в миску все ингредиенты.⠀
3. Украсьте блюдо хумусом и оливковым маслом. По желанию – перемешайте.⠀

ПП-шаурма

По этому рецепту шаурма получается менее калорийной, тяжелой и жирной. Кроме того, она подходит вегетарианцам. 

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

  • хумус (по вкусу)
  • лист салата
  • лук белый
  • сыр сулугуни (можно заменить на тофу)
  • тортилья или лаваш
  • белый йогурт
  • чеснок
  • зелень
  • соль 

Процесс приготовления:

1. Готовим соус. Мелко рубим чеснок и зелень. Смешиваем их с йогуртом, солим по вкусу.

2. Сыр или тофу режем на ломтики толщиной примерно 1 см и обжариваем на гриле или сухой антипригарной сковороде. Тортилью или лаваш смазываем хумусом, сверху выкладываем лук, лист салата и обжаренный сыр. Поливаем соусом из йогурта и заворачиваем в конверт. Прогреваем на гриле или сухой сковороде по 1 минуте с каждой стороны.

Рулетики из огурца

Легкая, свежая и вкусная закуска. Будет красиво смотреться на праздничном столе, а благодаря простоте приготовления займет достойное место и в повседневном меню. 

Понадобится (все ингредиенты берем "на глаз"):

  • свежий огурец
  • хумус с вялеными помидорами и прованскими травами
  • свежий помидор
  • вяленый помидор
  • маслины
  • сливочный или творожный сыр

Процесс приготовления:

Огурец моем и режем овощерезкой на длинные и тонкие полоски. Полоску из огурца смазываем хумусом, сверху выкладываем оба вида помидоров, маслины и сливочный сыр. Сворачиваем. Таким же образом делаем остальные рулетики, сервируем их на блюде и подаем к столу.

Благодаря высокому содержанию белка и полезных жиров хумус, фава и паштет из семечек надолго насыщают организм и притупляют чувство голода. "Полезные продукты" приготовлены без консервантов, имеют сертификат кошерности. Вся продукция пастеризована и готова к употреблению.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

20.04.2020 07:48
- гость -

продукция не особо... на оооочень редкого любителя.

20.04.2020 08:23
- гость -

кунжутные семечки пропускаешь через миксер, добавляешь меда и ешь, очень вкусно

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