Приостановка работы турбаз в Горном Алтае стала обязательной

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин ужесточил меры по борьбе с распространением коронавируса в регионе. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб.

В частности, приостановка до 1 июня 2020 года работы гостиниц, турбаз и других объектов размещения стала не рекомендательной, а обязательной. Министру природных ресурсов, экологии и туризма Екатерине Поваровой и главам муниципальных образований поручено проинформировать об этом представителей турбизнеса и провести дополнительные проверки на предмет исполнения распоряжения.

Кроме того, первому вице-премьеру республики Виталию Махалову поручено проработать с авиакомпаниями, выполняющими полеты из Горно-Алтайска в Новосибирск, Красноярск и Екатеринбург, вопрос о приостановке рейсов до нормализации ситуации.

"В этих городах фиксируется рост числа заболевших, нужно обсудить с руководством авиакомпаний вопрос о временной приостановке полетов. Рейсов внутри республики это не коснется", – отметил Хорохордин.

Как уже сообщал amic.ru, ранее Республика Алтай полностью приостановила авиасообщение с Москвой.

Напомним, Горный Алтай остается одним из двух регионов России, где нет официально подтвержденных случаев заражения COVID-19.