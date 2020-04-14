Депутаты и волонтеры помогут семьям алтайских медиков

Семьям медработников, которые борются с коронавирусом в Алтайском крае, будут помогать волонтеры и депутаты. С такой инициативой выступил секретарь реготделения "Единой России", председатель краевого Заксобрания Александр Романенко на заседании Совета фракции ЕР в АКЗС 10 апреля.

"В перепрофилированной под лечение пациентов с коронавирусом городской больнице № 5 города Барнаула трудятся в ежедневном режиме несколько десятков медицинских работников. На время борьбы с пандемией им, ради безопасности семей, пришлось оставить своих близких. Мы просто обязаны взять на себя ответственность за создание благоприятных условий для тех жителей края, которые временно остались без опоры семьи", – сказала кандидат медицинских наук, зампредседателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС, координатор проекта ЕР "Крепкая семья" Ирина Солнцева.

Сейчас партия составляет списки семей медиков. Им помогут в быту, с покупкой продуктов, лекарств и окажут необходимые консультации. Особое внимание будут уделять маленьким детям, пенсионерам и маломобильным.

Оставить заявку на покупку продуктов, товаров первой необходимости и оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства (за счет средств заявителя) можно в волонтерском штабе по федеральному номеру: 8 800 200 34 11 и дополнительному номеру в регионе: 8 800 700 51 22.