Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае 14 апреля подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Очередной заразившийся – житель Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.

В общей сложности на 14 апреля в крае зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Три человека уже вылечились и выписались из больницы.

Как уже писал amic.ru, 13 апреля стало известно, что из 33 человек, которые по-прежнему остаются в больницах, состояние одного оценивается как тяжелое, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.

Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около тысячи человек.