Новый случай заражения коронавирусом подтвердили в Алтайском крае

В Алтайском крае 14 апреля подтвержден новый случай заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Очередной заразившийся – житель Барнаула, сообщили в Оперативном штабе Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса.
В общей сложности на 14 апреля в крае зарегистрировано 37 случаев заражения COVID-19. Среди заболевших – трое детей. Три человека уже вылечились и выписались из больницы.
Как уже писал amic.ru, 13 апреля стало известно, что из 33 человек, которые по-прежнему остаются в больницах, состояние одного оценивается как тяжелое, у пяти пациентов состояние средней тяжести, у остальных заболевание протекает в легкой форме.
Под наблюдением из-за COVID-19 в Алтайском крае находятся около тысячи человек.
Комментарии
43?
37 - трое выписались - 33 остаются в больнице?
ну все я под себя пошел жидким стулом. на руки одел презервативы. налоги заплатил, жкх оплатил. Работайте дальше неудачники!!!! мне герман греф на карту скинет мою долю в покупке сбербанка...он сказал теперь сбербанк принадлежит каждому , просто я первый подсуетился и скинул фото своей карты с двух сторон на его почту....письмо мне пришло
Голикова: регионы отстают от Москвы на 3-4 недели по коронавирусу. Она призвала "предпринять очень жесткие усилия", чтобы не допустить массового заражения населения.
ну как тут не вспомнишь доминиаканов....
Ну вот, пошла жара. И не нужно летать в Доминикану, чтобы заразиться короновирусом. Его уже доставили нам на дом...
Вот если бы Власти пошли на поводу, и
отменили ОТранспорту расписание выходного дня,то никогда бы Мы не догнали столицу в этой гонке, а так гляди ещё и перегоним,если железный птиц с не резиновой и со стран заморских к нам не перестанут летать!
Президент говорил, что недоработки чиновников в борьбе с коронавирусом будут рассматриваться как преступная халатность.
А как оценивать отсутствие масок масок в ближайшей аптеке - это чья преступная халатность - не президента?!
Так интересно публикации читать.
На прошлой недели всё мрачно, денег нет...
Сегодня на АМИТЕЛ:
Барнаульцы начали скупать жилье в центре Санкт-Петербурга. Спрос на квартиры в Северной столице резко вырос.
...предлагаемая зарплата для соискателей составляет в среднем от 25 до 35 тысяч, до 50 тысяч рублей. Предоставляют сотрудникам медицинское обслуживание, компенсацию питания, возможность проживания и 50% возмещение стоимости проезда для иногородних жителей.Требуется больше 30 человек,рассматривают всех кандидатов.
А президент маски не шьёт!!!
От масок какой прок?
14.04.2020 12:47
тю!
А президент маски не шьёт!!!
Дык, эта, а чем он тогда занимается - если ни за что не отвечает?! И при этом такие как Вы гутарите, что если не Путин, то кто?!
14.04.2020 12:47
Чучмек
От масок какой прок?
Ежели от масок прока нет, значит президент должен обеспечить граждан страны такими же защитными костюмами в который сам облачился!
А прок от масок есть - вирус же он не в чистом виде в воздухе находится, а в капле, которая осядет на маску, а не вдохнется!!!
чел, уж определиться надо с масками.
их нет или они надо