Стас Михайлов заразился коронавирусом

Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации. Я получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у меня. Статистика в мире показывает, что это именно так. Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне. Вы должны понимать, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат. Самоизоляция — это лучшее для нас сегодня! Поймите, мы должны думать не только о себе, а ещё и о тех, кто рядом! Время покажет и все расставит на свои места! Но, я надеюсь, что Бог хранит Россию и Бог с нами! Следующая неделя — страстная, и нам надо задуматься о том, как мы живем, что мы делаем! У меня большие надежды, что после светлого праздника Пасхи все наладится и станет лучше!!! Берегите себя и оставайтесь дома! Бог нас хранит!🙏🏻

A post shared by Стас Михайлов (@stas_mihailoff) on Apr 12, 2020 at 12:58pm PDT