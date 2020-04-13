Российский певец Стас Михайлов заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

Михайлов пишет, что не расстраивается. По его словам, российская медицина находится на очень высоком уровне. Певец поблагодарил поклонников за слова поддержки и отметил, что лучшая мера против пандемии COVID-19 — это соблюдение самоизоляции.

Как ранее сообщил amic.ru, Лев Лещенко вместе со своей также женой заразился COVID-19. Кроме него, из представителей российской эстрады заразиться успела и Надежда Бабкина.